एक्टर सुधीर दलवी को शो साईं बाबा से नेम-फेम मिला. इस शो ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाईं. हालांकि, इन दिनों उनकी हालत ठीक नहीं है. वो सीरियस बीमारी से लड़ रहे हैं. 86 साल के एक्टर लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका 8 अक्टूबर से इलाज चल रहा है. वो गंभीर बिमारी सेप्सिस से जूझ रहे.

सुधीर दलवी का चल रहा इलाज

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दलवी के मेडिकल एक्सपेंसेस 10 लाख तक पहुंच गए हैं. और अभी ट्रीटमेंट जारी रहा तो खर्च 15 लाख तक पहुंच सकता है. उनकी फैमिली खर्चे का वजह से चिंतित हैं और उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प मांगी.

जब खबरें सोशल मीडिया फैली तो ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर मदद को आगे आईं. उन्होंने एक्टर के मेडिकल फंड्स में पैसे डोनेट किए और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा- डन. आपकी रिकवरी जल्दी हो.

रिद्धिमा को किया गया ट्रोल

इसके बाद सोशल मीडिया पर रिद्धिमा को ट्रोल किया गया कि उन्होंने फुटेज के लिए ऐसा किया. एक यूजर ने लिखा- अगर आपने मदद की तो यहां मेंशन करने की जरुरत क्या था. फुटेज चाहिए? रिद्धिमा ने तुरंत इस पर रिएक्ट किया और कहा, 'जिंदगी में सब कुछ दिखावे के लिए नहीं है. किसी जरूरतमंद की मदद करना और जिस भी क्षमता से आप कर सकते हैं, सबसे बड़ा आशीर्वाद है.'

सुधर दलवी की बात करें तो वो इंडियन सिनेमा और टीवी के फेमस एक्टर हैं. उन्होंने 1977 में शिरडी के साईं बाबा में साईं बाबा का रोल प्ले किया था. इस रोल ने उन्हें रातोरात स्टार बना दिया था. इसके अलावा वो रामानंद सागर की रामायण में ऋषि वसिष्ठ के रोल में भी दिखे थे. वो जूनून और चांदनी जैसी फिल्मों में भी दिखे हैं.

सुधीर दलवी को आखिरी बार 2006 में देखा गया था. वो शो वो हुए ना हमारे में दिखे थे. इसके अलावा उन्हें 2003 में स्क्रीन पर देखा गया था. वो Xcuse Me में नजर आए थे.