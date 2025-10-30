हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनसाईं बाबा फेम सुधीर दलवी की तबीयत गंभीर, इलाज के नहीं पैसे, सपोर्ट में आईं रिद्धिमा कपूर, इस वजह से हुईं ट्रोल

साईं बाबा फेम सुधीर दलवी की तबीयत गंभीर, इलाज के नहीं पैसे, सपोर्ट में आईं रिद्धिमा कपूर, इस वजह से हुईं ट्रोल

साईं बाबा फेम एक्टर सुधीर दलवी सीरियस बिमारी से लड़ रहे हैं. उन्हें लीलावती हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया. 8 अक्टूर से उनका इलाज चल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 30 Oct 2025 07:13 AM (IST)
Preferred Sources

एक्टर सुधीर दलवी को शो साईं बाबा से नेम-फेम मिला. इस शो ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाईं. हालांकि, इन दिनों उनकी हालत ठीक नहीं है. वो सीरियस बीमारी से लड़ रहे हैं. 86 साल के एक्टर लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका 8 अक्टूबर से इलाज चल रहा है. वो गंभीर बिमारी सेप्सिस  से जूझ रहे. 

सुधीर दलवी का चल रहा इलाज

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दलवी के मेडिकल एक्सपेंसेस 10 लाख तक पहुंच गए हैं. और अभी ट्रीटमेंट जारी रहा तो खर्च 15 लाख तक पहुंच सकता है. उनकी फैमिली खर्चे का वजह से चिंतित हैं और उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प मांगी.

जब खबरें सोशल मीडिया फैली तो ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर मदद को आगे आईं. उन्होंने एक्टर के मेडिकल फंड्स में पैसे डोनेट किए और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा- डन. आपकी रिकवरी जल्दी हो.

रिद्धिमा को किया गया ट्रोल

इसके बाद सोशल मीडिया पर रिद्धिमा को ट्रोल किया गया कि उन्होंने फुटेज के लिए ऐसा किया. एक यूजर ने लिखा- अगर आपने मदद की तो यहां मेंशन करने की जरुरत क्या था. फुटेज चाहिए? रिद्धिमा ने तुरंत इस पर रिएक्ट किया और कहा, 'जिंदगी में सब कुछ दिखावे के लिए नहीं है. किसी जरूरतमंद की मदद करना और जिस भी क्षमता से आप कर सकते हैं, सबसे बड़ा आशीर्वाद है.'

सुधर दलवी की बात करें तो वो इंडियन सिनेमा और टीवी के फेमस एक्टर हैं. उन्होंने 1977 में शिरडी के साईं बाबा में साईं बाबा का रोल प्ले किया था. इस रोल ने उन्हें रातोरात स्टार बना दिया था. इसके अलावा वो रामानंद सागर की रामायण में ऋषि वसिष्ठ के रोल में भी दिखे थे.  वो जूनून और चांदनी जैसी फिल्मों में भी दिखे हैं. 

सुधीर दलवी को आखिरी बार 2006 में देखा गया था. वो शो वो हुए ना हमारे में दिखे थे. इसके अलावा उन्हें 2003 में स्क्रीन पर देखा गया था. वो Xcuse Me में नजर आए थे.

और पढ़ें
Published at : 30 Oct 2025 07:07 AM (IST)
Tags :
Riddhima Kapoor Sai Baba Sudhir Dalvi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
क्रिकेट
वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, इमोशनल हुई कप्तान लॉरा वोलवार्ट, जानिए क्या कहा
वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, इमोशनल हुई कप्तान लॉरा वोलवार्ट, जानिए क्या कहा
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल! छाया घना कोहरा, AQI 380 के पार, हो सकती है बारिश
दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल! छाया घना कोहरा, AQI 380 के पार, हो सकती है बारिश
Advertisement

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
क्रिकेट
वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, इमोशनल हुई कप्तान लॉरा वोलवार्ट, जानिए क्या कहा
वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, इमोशनल हुई कप्तान लॉरा वोलवार्ट, जानिए क्या कहा
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल! छाया घना कोहरा, AQI 380 के पार, हो सकती है बारिश
दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल! छाया घना कोहरा, AQI 380 के पार, हो सकती है बारिश
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 9: धुआंधार कमाई के बाद भी ‘थामा’ की नहीं हो पाई साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- चाहिए कितने करोड़?
9 दिन बाद भी ‘थामा’ की नहीं हो पाई साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- चाहिए कितने करोड़?
ट्रेंडिंग
मैथिली ठाकुर को विदेश में मिली अपने साइज की जींस तो चेहरे पर दिखा गजब का ग्लो, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे- पुराना वीडियो वायरल
मैथिली ठाकुर को विदेश में मिली अपने साइज की जींस तो चेहरे पर दिखा गजब का ग्लो, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे- पुराना वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इस गांव में हर किसी के पास प्राइवेट जेट! अमीरी ऐसी कि लोग एयरपोर्ट पर करते हैं चाय-नाश्ता
इस गांव में हर किसी के पास प्राइवेट जेट! अमीरी ऐसी कि लोग एयरपोर्ट पर करते हैं चाय-नाश्ता
हेल्थ
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget