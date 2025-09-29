हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफिर 'शिवम' बन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते नजर आएंगे इमरान हाशमी, शुरू हुई 'आवारापन 2' की शूटिंग

फिर 'शिवम' बन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते नजर आएंगे इमरान हाशमी, शुरू हुई 'आवारापन 2' की शूटिंग

Awarapan 2: 'आवारापन 2' की शूटिंग शुरू हो गई है. मेकर्स ने आज फिल्म का मुहूर्त शॉट की तस्वीर शेयर कर इसकी अनाउंसमेंट की है. इस फिल्म में इमरान हाशमी फिर से शिवम के किरदार में नजर आएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Sep 2025 03:39 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की 'आवारापन' हिट तो नहीं हुई लेकिन इसे पसंद किया गया था और फैंस इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे थे. फाइनल इमरान एक बार फिर ‘शिवम’ का आइकॉनिक रोल निभाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने बैंकॉक में अपनी मच अवेटेड फिल्म "आवारापन 2" की पहली शूटिंग शुरू कर दी है. इसकी अनाउंसमेंट मेकर्स ने आज इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर कर की है.

आवारापन 2’ की शूटिंग हुई शुरू
बता दें कि निर्माता विशेष भट्ट ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की घोषणा की और खुलासा किया कि इसकी शूटिंग शुरू हो गई है. उन्होंने एक क्लैपबोर्ड शेयर करते हुए लिखा, “तेरा मेरा रिश्ता पुराना ब्रो इमरान हाशमी…शूट बिगिन्स, स्टेट्यूनड, आवारापन 2, विशेष फिल्म्स, नितिन कक्कड़ आवारापन फैंस आवाराप.” 29 सितंबर को फिल्म का मुहूर्त हुआ और अब इसकी शूटिंग बैंकॉक में चल रही है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vishesh Films (@visheshfilms)

कब रिलीज होगी आवारापन 2’
बता दें कि इससे पहले इमरान हाशमी और विशेष फिल्म्स "जन्नत," "मर्डर," "राज," "गैंगस्टर," "हमारी अधूरी कहानी," और "आवारापन" जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं. "आवारापन 2" का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है और इसे बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है, जिसका निर्माण विशेष भट्ट ने विशेष फिल्म्स के बैनर तले किया है.  आगामी फिल्म शिवम के सफर को जारी रखेगी, जिसमें एक नई कहानी के साथ पुराने एलिमेंट का ब्लेंड होगा. यह फिल्म 3 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

इमरान ने अपने बर्थडे पर की थी आवारापन 2 की अनाउंसमेंट
24 मार्च को अपने 46वें जन्मदिन के मौके पर, इमरान हाशमी ने "आवारापन" के सीक्वल की अनाउंसमेंट की थी. 'मर्डर' अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, "बस मुझे कुछ और देर ज़िंदा रख... आवारापन 2 सिनेमाघरों में, 3 अप्रैल 2026 को."मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2007 में रिलीज़ हुई "आवारापन" साउथ कोरियाई फिल्म 'ए बिटरस्वीट लाइफ' का एक बिना क्रेडिट वाला एडेप्टेशन थी, इस फिल्म में इमरान हाशमी, श्रेया सरन, मृणालिनी शर्मा और आशुतोष राणा ने अभिनय किया था, कहानी गैंगस्टर शिवम पंडित पर आधारित है, जिसे उसका बॉस भरत मलिक, मलिक की सीक्रेट पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड, रीमा पर नज़र रखने का काम सौंपता है.

इमरान हाशमी वर्क फ्रंट
इस बीच, इमरान हाशमी को आखिरी बार पवन कल्याण के साथ तेलुगु फिल्म "दे कॉल हिम ओजी" में देखा गया था. फिल्म में, हाशमी ने मेन विलेन, ओमकार वर्धमान मिराजकर उर्फ ​​'ओमी भाऊ' की भूमिका निभाई है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. 

 

Published at : 29 Sep 2025 03:39 PM (IST)
Emraan Hashmi Awarapan 2
