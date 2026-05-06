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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएकता कपूर ने प्रियदर्शन संग काम करने का एक्सपीरियंस किया शेयर, बोलीं- मेरे करियर का सबसे शानदार अनुभव

एकता कपूर ने प्रियदर्शन संग काम करने का एक्सपीरियंस किया शेयर, बोलीं- मेरे करियर का सबसे शानदार अनुभव

एकता कपूर ने हाल ही में फिल्ममेकर प्रियदर्शन संग काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि प्रियदर्शन संग काम करने में उन्हें बहुत मजा आया.

By : आईएएनएस | Updated at : 06 May 2026 07:46 PM (IST)
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प्रोड्यूसर एकता कपूर इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं. बुधवार को उन्होंने फिल्म के निर्देशक प्रियदर्शन के साथ काम करने के अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया.

प्रियदर्शन को लेकर एकता कपूर ने किया रिएक्ट

एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर प्रियदर्शन के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं. एकता ने अपनी पोस्ट में बताया कि कैसे दो अलग और मजबूत विचारधारा वाले लोगों ने आपसी सम्मान के साथ एक बेहतरीन प्रोजेक्ट पर काम किया. एकता ने लिखा, 'मैं एक ऐसे इंसान के साथ काम कर रही थी, जो अपनी 100वीं फिल्म बना रहे थे. लोगों को लगा था कि हम दोनों जैसे मजबूत सोच वाले लोग साथ आएंगे तो शायद टकराव होगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि हमारे बीच कितना गहरा सम्मान था. मुझे नहीं लगता कि मैंने प्रियदर्शन के साथ काम करने जितना मजा किसी और के साथ किया है.'

 
 
 
 
 
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प्रियदर्शन ने एकता कपूर से पूछा था ये सवाल

एकता ने एक दिलचस्प वाक्या साझा करते हुए बताया कि काम शुरू करने से पहले ही प्रियदर्शन ने उनसे एक बेहद खास सवाल पूछा था. प्रियदर्शन ने उनसे पूछा, 'एकता, क्या तुम इस फिल्म से पैसा कमा रही हो? मैं उस फिल्म पर काम नहीं करता, जिसमें प्रोड्यूसर को फायदा न हो.'

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एकता कपूर ने क्या कहा?

एकता ने लिखा, 'उनकी सोच और काम करने का तरीका बहुत खास है. वह हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रोड्यूसर सुरक्षित रहे. तभी मुझे भरोसा हो गया था कि फिल्म और कंपनी का पैसा दोनों सही हाथों में हैं.'

एकता ने उनके अनुशासन और विजन की तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हुए लिखा, 'ऐसा नहीं है कि हमारे बीच कभी मतभेद नहीं हुए, लेकिन हर बार बात सम्मान के साथ हुई. मेरा मानना है कि आखिर में डायरेक्टर ही फिल्म को आगे बढ़ाता है, और इस फिल्म का सफर वाकई शानदार रहा. धन्यवाद प्रियदर्शन सर, आपकी सोच, अनुशासन और मेरे करियर की सबसे बड़ी हिट देने के लिए. मैं दिल से आभारी हूं. हमेशा प्यार और सम्मान.'

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Published at : 06 May 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
Ekta Kapoor Priyadarshan
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