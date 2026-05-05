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करिश्मा तन्ना ने प्रेग्नेंसी में दिखाया ग्लैमरस अवतार, मोनोकिनी पहन दिए पोज
टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना जल्द ही मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो मोनोकिनी पहने नजर आई.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने हाल ही में बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर की हैं. फोटोज में वो काफी ग्लैमरस लुक में नजर आईं.
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Published at : 05 May 2026 08:56 PM (IST)
Tags :Karishma Tanna
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