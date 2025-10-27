'एक दीवाने की दीवानियत' का खुमार दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म ने 6 दिनों के एक्सटेंडेड वीकेंड में अपने बजट के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया, वो भी तब जब फिल्म के सामने 'थामा' जैसी बड़ी फिल्म कंपटीशन में थी.

फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर जलवा है या नहीं, ये तभी पता चलता है जब फिल्म वीकडेज में एंट्री करते है और मंडे टेस्ट देती है. ज्यादातर फिल्मों का मंडे का कलेक्शन तेजी से घटता है, लेकिन 'एक दीवाने की दीवानियत' की कमाई से जुड़े शुरुआती आंकड़े दिखाते हैं कि फिल्म मंडे टेस्ट में भी पास हो चुकी है.

'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने हर दिन कितनी कमाई की है और आज कितना कमा रही है, इससे जुड़ा डेटा सैक्निल्क के मुताबिक आप नीचे टेबल में देख सकते हैं. बता दें आज से जुड़ा डेटा 10:05 बजे तक का है और फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में) डे 1 9 डे 2 7.75 डे 3 6 डे 4 5.5 डे 5 6.25 डे 6 7 डे 7 3.35 टोटल 44.85

'दीवानियत' ने 'थामा' को दी मंडे कलेक्शन में टक्कर

एक ओर जहां 'थामा' बड़ी फिल्म है और इसमें आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना जैसे एक्टर्स हैं. 145 करोड़ी फिल्म को मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म के तौर पर पेश किया गया है. इसके बावजूद सिर्फ 25 करोड़ में बनी 'दीवानियत' ने आज की कमाई में 'थामा' को बराबर की टक्कर दी है.

अभी तक 'थामा' ने 4.25 करोड़ कमाए हैं तो वहीं हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म इससे थोड़ा सा ही पीछे है.

'एक दीवाने की दीवानियत' फिल्म के लीड एक्टर्स के लिए है खास

ये फिल्म लीड एक्टर्स के लिए बेहद खास है क्योंकि इसके सहारे दोनों एक्टर्स को उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म मिली है.