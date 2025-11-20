हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEk Deewane Ki Deewaniyat BO: ‘एक दीवाने के दीवानियत’ ने 30 दिनों में कैसा किया परफॉर्म? यहां जानें वीक वाइज पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO: 'एक दीवाने के दीवानियत' ने 30 दिनों में कैसा किया परफॉर्म? यहां जानें वीक वाइज पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO: थामा से कड़े मुकाबले के बावजूद ‘एक दीवाने के दीवानियत’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. जानते हैं इस फिल्म ने 30 दिनों में कितना कलेक्शन किया है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

मिलाप मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा ‘एक दीवाने के दीवानियत’ ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर बड़ी फिल्म ‘थामा’ के साथ कड़ी टक्कर का सामना करने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर 30 दिन पूरे कर लिए.  जहां थामा ने 30 दिनों में 134.37 करोड़ रुपये की कमाई की.  वहीं ‘एक दीवाने के दीवानियत’ ने रोमांस-जॉनर के दर्शकों से लगातार मिले सपोर्ट और के कारण अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की. चलिए यहां हर्षवर्धन राणे की फिल्म का 30 दिनों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड देखते हैं.

‘एक दीवाने के दीवानियत’ ने पहले हफ्ते में कैसा किया परफॉर्म?
दिवाली के मौके पर रिलीज हुई ‘एक दीवाने के दीवानियत’ मंगलवार को 9 करोड़ रुपये की ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ शुरूआत की थी. फिल्म ने अगले दो दिन बुधवार और गुरुवार को थोड़ी गिरावट देखी और इसने 7.75 करोड़ रुपये और 6 करोड़ रुपये जमा किए,  लेकिन अपने पहले 10 दिन के एक्सटेंडेड वीकेंड में फिल्म ने 55.15 करोड़ रुपये की अच्छी कमाई की. जिससे यह फिल्म एक सॉलिड परफ़ार्म करने वाली फिल्म साबित हुई, जबकि थामा ने 108.4 करोड़ रुपये की कमाई की.

‘एक दीवाने के दीवानियत’ की 30 दिनों की कितनी रही कमाई? 
दूसरे हफ्ते में ‘एक दीवाने के दीवानियत’ 16.3 करोड़ रुपये कमा पाई, वहीं थामा ने 18.7 करोड़ रुपये के साथ थोड़ा आगे रही. अंतर केवल 2.4 करोड़ रुपये का था। और तीसरे हफ़्ते में, हर्षवर्धन की फ़िल्म ने अंतर को और भी कम कर दिया और इसने 5.85 करोड़ रुपये कमाए जबकि थामा ने 5.9 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं 30वें दिन तक, एक दीवाने के दीवानियत ने अर्बन और सेमी अर्बन सेटंर्स में ठीक परफॉर्म किया. इसी के साथ इसने 30 दिनों में 78.60 करोड़ रुपये जमा कर लिए.

पहले हफ्ते में थामा के दबदबे के बावजूद, ‘एक दीवाने के दीवानियत’ दूसरे वीकेंड से हावी रही. क्योंकि यह दो फिल्मों के बीच के अंतर को कम करती रही है।,सनम तेरी कसम की री रिलीज और अब ‘एक दीवाने के दीवानियत’ की सफलता ने हर्षवर्धन के करियर के लिए कई दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें जॉन अब्राहम के साथ उनकी अगली फिल्म फोर्स 3 है, जिसके बाद एकता आर कपूर द्वारा प्रोड्यूर एक और फिल्म आएगी.

 

Published at : 20 Nov 2025 12:28 PM (IST)
Harshvardhan Rane BOX OFFICE COLLECTION Ek Deewane Ki Deewaniyat Sonam Bajwa Box Office
इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
क्रिकेट
IPL Record: आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
बिहार में बहार, 10 वीं बार नीतीशे कुमार । Bihar Politics | Nitish Kumar Oath
Bihar में BJP कोटे से बन सकते हैं 8 मंत्री ! । Bihar Politics | Nitish Kumar Oath
Bihar में Nitish Kumar का राज तिलक, बिहार गदगद ! । Nitish Kumar Oath। Bihar Politics
Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
