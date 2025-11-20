मिलाप मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा ‘एक दीवाने के दीवानियत’ ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर बड़ी फिल्म ‘थामा’ के साथ कड़ी टक्कर का सामना करने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर 30 दिन पूरे कर लिए. जहां थामा ने 30 दिनों में 134.37 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं ‘एक दीवाने के दीवानियत’ ने रोमांस-जॉनर के दर्शकों से लगातार मिले सपोर्ट और के कारण अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की. चलिए यहां हर्षवर्धन राणे की फिल्म का 30 दिनों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड देखते हैं.

‘एक दीवाने के दीवानियत’ ने पहले हफ्ते में कैसा किया परफॉर्म?

दिवाली के मौके पर रिलीज हुई ‘एक दीवाने के दीवानियत’ मंगलवार को 9 करोड़ रुपये की ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ शुरूआत की थी. फिल्म ने अगले दो दिन बुधवार और गुरुवार को थोड़ी गिरावट देखी और इसने 7.75 करोड़ रुपये और 6 करोड़ रुपये जमा किए, लेकिन अपने पहले 10 दिन के एक्सटेंडेड वीकेंड में फिल्म ने 55.15 करोड़ रुपये की अच्छी कमाई की. जिससे यह फिल्म एक सॉलिड परफ़ार्म करने वाली फिल्म साबित हुई, जबकि थामा ने 108.4 करोड़ रुपये की कमाई की.

‘एक दीवाने के दीवानियत’ की 30 दिनों की कितनी रही कमाई?

दूसरे हफ्ते में ‘एक दीवाने के दीवानियत’ 16.3 करोड़ रुपये कमा पाई, वहीं थामा ने 18.7 करोड़ रुपये के साथ थोड़ा आगे रही. अंतर केवल 2.4 करोड़ रुपये का था। और तीसरे हफ़्ते में, हर्षवर्धन की फ़िल्म ने अंतर को और भी कम कर दिया और इसने 5.85 करोड़ रुपये कमाए जबकि थामा ने 5.9 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं 30वें दिन तक, एक दीवाने के दीवानियत ने अर्बन और सेमी अर्बन सेटंर्स में ठीक परफॉर्म किया. इसी के साथ इसने 30 दिनों में 78.60 करोड़ रुपये जमा कर लिए.

पहले हफ्ते में थामा के दबदबे के बावजूद, ‘एक दीवाने के दीवानियत’ दूसरे वीकेंड से हावी रही. क्योंकि यह दो फिल्मों के बीच के अंतर को कम करती रही है।,सनम तेरी कसम की री रिलीज और अब ‘एक दीवाने के दीवानियत’ की सफलता ने हर्षवर्धन के करियर के लिए कई दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें जॉन अब्राहम के साथ उनकी अगली फिल्म फोर्स 3 है, जिसके बाद एकता आर कपूर द्वारा प्रोड्यूर एक और फिल्म आएगी.