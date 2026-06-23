बेहद शानदार है ‘ईठा’ का टीजर, श्रद्धा कपूर की दमदार एक्टिंग देख हैरान रह जाएंगे

स्त्री 2 की जबरदस्त सक्सेस के दो साल बाद श्रद्धा कपूर एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर राज करने आ रही हैं. दरअसल एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म ‘ईठा’ जल्द ही रिलीज होने वाली है. उससे पहले मेकर्स ने इस फिल्म का टीजर आज रिलीज कर दिया. ‘ईठा’ की पहली झलक देखने के बाद फैंस अब इसकी रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

‘ईठा’ का जबरदस्त टीजर हुआ रिलीज

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग ‘ईठा’ का टीजर जबरदस्त है. ये मशहूर लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक को दिखाता है. श्रद्धा कपूर पहले ही सीन से इस किरदार में पूरी तरह ढल जाती हैं और इस शानदार कलाकार की मज़बूती और हिम्मत को बखूबी दिखाती हैं. टीजर की शुरुआत लावणी कलाकारों की परफ़ॉर्मेंस से होती है, लेकिन, जल्द ही एक नाराज भीड़ उन्हें रोक देती है और ईठा से स्टेज पर आने की मांग करती है.

इस बीच, ईथा को बैकस्टेज अपनी परफार्मेंस के लिए तैयार होते हुए दिखाया गया है, जबकि वह नौ महीने की प्रेग्नेंट है. जल्द ही उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और वह दर्दनाक ऐंठन से जूझते हुए तकलीफ में दिखाई देती है. एक वॉयसओवर ईथा से परफॉर्मेंस न करने के लिए कहता है क्योंकि इससे उसकी जान जा सकती है, लेकिन वह जिद करती है क्योंकि वह एक मिसाल कायम करना चाहती है, और बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद उसे स्टेज पर लौटते हुए देखा जाता है.

इसके बाद के विज़ुअल्स में इंडस्ट्री में ईथा का असर और दर्शकों पर उसका दबदबा दिखाया गया है. उसे भीड़ के बीच चलते हुए देखा जाता है जो उसका उत्साह बढ़ा रही है. टीज़र का एंड वॉयसओवर के साथ होता है जिसमें उसे "तूफ़ान" कहा गया है.

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श्रद्धा ने ईठा के पोस्टर किए जारी

इससे पहले श्रद्धा कपूर ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट 'ईठा' के पहले पोस्टर जारी करके फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेटं बढ़ा दी थी. दरअसल अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर श्रद्धा कपूर ने दो पोस्टर शेयर किए, जिनमें फैंस को विठाबाई नारायणगांवकर के तौर पर उनके किरदार की पहली झलक देखने को मिली. उन्होंने यह भी बताया कि टीज़र आज ही रिलीज हो रहा है. उन्होंने लिखा था, "तैयार हो... आ रही है ईठा टीज़र 2 घंटे में आ रहा है. बने रहें."

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वैसे इस बायोपिक का पहला टीज़र खास तौर पर सिनेमाघरों में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फ़िल्म 'कॉकटेल 2' (जो 19 जून को रिलीज़ हुई थी) के साथ दिखाया गया था. जैसे ही फ़िल्म का पहला शो शुरू हुआ, दर्शकों को श्रद्धा की एक हैरान करने वाली और आकर्षक झलक देखने को मिली. टीजर में वह लावणी डांसर के रूप में बेहद शानदार लग रही थीं.

कब रिलीज होगी ‘ईठा’?

श्रद्धा के अलावा, 'ईठा' में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे. यह फिल्म 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरो में दस्तक देगी.

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