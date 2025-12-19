परदेस फेम महिमा चौधरी और संजय मिश्रा स्टारर फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. बीते दिन इस फिल्म की स्क्रीनिंग होस्ट की गई थी जिसमें दिग्गज अभिनेत्री और बॉलीवुड की एवरग्रीन अदाकारा रेखा भी पहुंची थीं. वही महिमा चौधरी के साथ पोज देते हुए रेखा ने पैप्स के सामने कुछ ऐसा कहा कि हर कोई हैरान रह गया.

रेखा ने अपनी शादी को लेकर कह दी ऐसी बात

'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' की स्क्रीनिंग से वायरल हो रही एक वीडियो में रेखा और महिमा चौधरी पैप्स से बात करते हुए नजर आ रही हैं. इस दौरान रेखा व्हाइट कलर के सूट पर प्रिटेंड दुपट्टा लिए हुए बला की खूबसूरत लग रही हैं. वहीं 71 साल की अदाकारा ब्लैक गॉगल्स के साथ रेड लिप्सिटक और मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट करती हुई दिखती हैं.

तभी गोल्डन कलर के आउटफिट में नजर आ रहीं महिमा चौधरी कहती हैं मैंने दूसरी शादी कर ली है तो इस पर रेखा भी कहती हैं, " शादी पहली हो या दूसरी हो, शादी तो मैंने की है जिंदगी से." ये सुनकर महिमा रिएक्ट करते हुए कहती हैं वाऊ यही होना चाहिए. इसके बाद रेखा आगे कहती हैं, " शादी दूसरा नाम है प्यार का, प्यार है तो शादी है, शादी है तो प्यार है,"

रेखा लव लाइफ

रेखा की लव लाइफ की बात करें तो ये काफी उतार-चढ़ाव रही है. वैसे तो उनके कई सितारों से नाम जुड़े. खासकर रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी काफी चर्चा में रही थी. हालांकि ये जोड़ी अलग हो गई थी. वहीं रेखा ने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी भी की थी. लेकिन शादी के एक साल पूरा होने से पहले ही मुकेश ने सुसाइड कर ली थी. तब से रेखा सिंगल ही जिंदगी गुजार रही हैं.

हालांकि वे अक्सर मांग में सिंदूर लगाए स्पॉट होती हैं जिससे हर कोई ये जानने के लिए एक्साइटेड रहता है कि आखिर वे मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं. वैसे रेखा ने कहा था कि ये उनके लिए स्टाइल स्टेटमेंट है. हालांकि रेखा की लाइफ लोगों के लिए मिस्ट्री से कम नहीं है.