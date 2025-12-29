'अक्षय खन्ना ने 5 दिन पहले छोड़ी फिल्म', दृश्यम 3 के डायरेक्टर ने किए नए खुलासे
दृश्यम 3 में एक्टर अक्षय खन्ना नजर आने वाले थे. हालांकि, उन्होंने लास्ट मोमेंट पर फिल्म छोड़ दी. अब फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.
धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना के दृश्यम 3 से अचानक एग्जिट को लेकर विवाद जारी है. फिल्म के मेकर्स ने अक्षय पर कई आरोप भी लगाए थे. उन्होंने अक्षय की एग्जिट को अनप्रोफेशनल और टॉक्सिक बिहेवियर बताया था. अब फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.
जयदीप अहलावत नहीं कर रहे अक्षय को रिप्लेस
बता दें कि खबरें ये भी थीं कि जयदीप अहलावत फिल्म में अक्षय को रिप्लेस कर रहे हैं. इसे लेकर भी अभिषेक ने रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'नहीं जयदीप अक्षय खन्ना को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं. मैं नया कैरेक्टर लिख रहा हूं. अजय देवगन ने सबकुछ पूरी तरह मुझ पर छोड़ दिया है. ये मेरे, अक्षय और प्रोडक्शन से ज्यादा है. तो मैं इस बात को छोड़ देना चाहता हूं कि हम इससे कैसे निपटे.'
5 दिन पहले अक्षय खन्ना ने छोड़ी फिल्म
आगे उन्होंने कहा, 'नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ये शुरू हुआ. फिल्म के फ्लोर पर जाने से 5 दिन पहले उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी. उनका लुक लॉक हो गया था. कॉस्ट्यूम बन गए थे. नरेशन हो गया था. उन्हें स्टोरी बहुत पसंद आई थी. मेरी फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी. ऐसे नहीं हो सकता है कि दोपहर में आप बिना बालों के हैं और शाम को आप बालों में दिखें. मैं उन्हें ये ही प्वॉइंट समझा रहा था और वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था. कुछ दिन बाद वो फिर ये ही लेकर आ गए तो हमने कहा कि देखते हैं.'
अभिषेक ने कहा, 'मैं पैसे के बारे में बात नहीं करना चाहता कि उन्हें कितनी फीस में साइन किया था. फीस को लेकर दोबारा बातचीत हुई और हम उस फिगर तक पहुंचे थे जहां हम सहमत हुए. इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और फिर इसके बाद सारा ड्रामा शुरू हुआ था.'
