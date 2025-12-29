पति आदित्य धर की धुरंधर में काम करना चाहती थीं यामी गौतम? एक्ट्रेस ने किया खुलासा
फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर सबके छक्के छुड़ा रही है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. आदित्य धर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है.
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं. फिल्म का दूसरा पार्ट मार्च 2026 में आना है. इस फिल्म को लेकर आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम ने बात की है. उन्होंने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत शानदार है. इसी के साथ यामी ने फिल्म में काम करने को लेकर भी रिएक्ट किया है.
क्या धुरंधर में काम करना चाहती थीं यामी गौतम?
न्यूज 18 से बातचीत में यामी गौतम ने कहा, 'जब मैं इसकी अगली स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तो मैं उनसे कहा था कि इसमें कई ऐसे पल हैं जब मुझे लगा कि मैं लड़का होती. स्क्रिप्ट शानदार है. ये अमेजिंग दुनिया है.'
इसी के साथ फिर यामी ने कहा कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती हैं. उन्होंने कहा, 'सम्मान के साथ, मुझे कोई उम्मीदें नहीं हैं. हम प्रोफेशनल लाइफ की इज्जत करते हैं. मुझे नहीं लगता कि लाइन धुंधली पड़नी चाहिए. हम इसे लेकर बिल्कुल क्लियर हैं.'
View this post on Instagram
यामी ने कहा, 'अगर वो कोई पार्ट लिख रहे हैं और उन्हें लगता है कि उसके लिए कोई और फिट बैठता है तो मैं इससे बिल्कुल ठीक हूं. हमारे बीच ये समझ शुरुआत से ही है.'
मालूम हो कि यामी गौतम ने 2021 में आदित्य धर से शादी की थी. उन्होंने शादी को प्राइवेट रखा था. मई 2024 में यामी ने बेटे वेदविद को जन्म दिया था. यामी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे से बैलेंस बनाए हुए हैं.
वर्क फ्रंट पर उन्हें फिल्म हक में पिछली बार देखा गया था. इस फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाश्मी लीड रोल में थे. फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL