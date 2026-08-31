अजय देवगन ने तब्बू से ली 620% ज्यादा फीस, जानें 'दृश्यम 3' के बाकी सितारों का हाल

बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन हाल ही में फिल्म 'धमाल 4' में नजर आए थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था. अब अभिनेता अपनी सफल फ्रेंचाइजी दृश्यम की तीसरी फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में नजर आएंगे. आइए इससे पहले ये जान लेते हैं कि अजय देवगन सहित बाकी कलाकारों ने फिल्म के लिए कितनी फीस ली है?

तब्बू

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा तब्बू सुपरस्टार अजय देवगन के साथ कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. ये जोड़ी 'दृश्यम 3' में भी दिखाई देगी. टाइम्स नाउ के मुताबिक तब्बू को इस फिल्म के लिए ढाई से साढ़े तीन करोड़ रुपये की फीस दी गई है.

अजय देवगन

अजय देवगन एक बार फिर से विजय सलगांवकर के किरदार में नजर आएंगे. टाइम्स नाउ की रिपोर्ट मुताबिक अभिनेता को मेकर्स ने 18 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. अजय की फीस तब्बू की फीस के मुकाबले 620 परसेंट ज्यादा है.

श्रिया सरन

श्रिया सरन ने फिल्म में अजय देवगन के किरदार विजय की पत्नी नंदिनी सलगांवकर का किरदार निभाया है. बताया जजा रहा है कि श्रिया को फिल्म के लिए एक से डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.

इशिता दत्ता और रजत कपूर

इशिता दत्ता 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' में अजाय देवगन की बड़ी बेटी अंजू सलगांवकर का किरदार निभा चुकी हैं. दृश्यम की अगली कड़ी में भी वो इसी किरदार में नजर आएंगी. उनकी फीस का भी खुलासा हो चुका है. इशिता को अपने रोल के लिए मेकर्स ने 50 लाख से 80 लाख रुपये के बीच दिए हैं. वहीं रजत कपूर की बात करें तो एक्टर ने 40 लाख से 70 लाख रुपये चार्ज किए हैं. वो 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में महेश देशमुख के रोल में नजर आएंगे.

कब आएगी 'दृश्यम: द कन्क्लूजन'?

अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता और रजत कपूर की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन की रिलीज डेट से हाल ही में पर्दा उठाया गया था. अजय ने फिल्म की रिलीज डेट रिवील करते हुए इंस्टा पर एक पोस्ट में लिखा था, 'हर इंसान का नज़रिया अलग होता है. मेरे लिए मेरी फैमिली ही सब कुछ है. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर (2026) को सिनेमाघरों में.' फिल्म को अभिषेक पाठक ने डायरेक्टर किया है.