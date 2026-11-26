सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड और ब्राजीलियन मॉडल लारिसा बोनेसी ने हाल ही में खान परिवार के साथ उनके जुड़ाव के बारे में बात की है. उनके इस बयान के बाद से आर्यन खान के साथ उनके रिश्ते को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है.

लारिसा ने शाहरुख खान और उनके परिवार के लिए अपना प्यार जाहिर करते हुए कहा है कि वे उन्हें अपने परिवार की तरह मानती है. इतना ही नहीं, उन्होंने आर्यन की तारीफ करते हुए उनकी मेहनत, इंटेलिजेंस और अपने लक्ष्य को लेकर उनकी सीरियसनेस की भी प्रशंसा की है.

खान परिवार को बताया अपना परिवार

लारिसा पिछले 16 सालों से भारत में रह रही हैं और अब मुंबई को ही अपना घर मानती हैं. हाल ही में बॉम्बे टाइम्स से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि खान परिवार के लिए उनके मन में खास जगह है.

लारिसा ने कहा, ‘खान परिवार मेरे लिए परिवार जैसा है. जब आप किसी की जिंदगी में हासिल की गई चीजों, उनके प्रति सम्मान और एक इंसान के तौर पर उनके व्यवहार की तारीफ करते हैं, तो आपको उनसे एक पारिवारिक जुड़ाव महसूस होने लगता है. उनका साथ और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है. दोस्ती सबसे जरूरी है और यह लंबे समय तक साथ निभाती है.’

शाहरुख खान को बताया हमेशा नंबर वन रहने वाला लीजेंड

शाहरुख खान की तारीफ करते हुए लारिसा ने उन्हें किंग और लीजेंड बताया. उन्होंने कहा, ‘वह किंग हैं. वह एक लीजेंड हैं और हमेशा नंबर वन रहने वाले हैं. उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है. बात सिर्फ मशहूर होने या कुछ हासिल करने की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि आपने वह मुकाम कैसे हासिल किया. वह ऐसे इंसान हैं जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं.’

आर्यन खान की खूबियों से भी हैं प्रभावित

लारिसा ने आर्यन खान की भी जमकर तारीफ की. लारिसा का कहना है कि आर्यन के पास भले ही जिंदगी में बहुत कुछ हो, लेकिन वह अपने दम पर अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘आर्यन बहुत अच्छे इंसान हैं. वे समझदार हैं और अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ हैं. कई बार लोग कहते हैं कि उनके पास तो सब कुछ है. लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता. वह अपने सपनों और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं. वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि वह बहुत दृढ़ निश्चयी हैं.’

लारिसा ने यह भी बताया कि वह आर्यन की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सेट पर गई थीं. उन्होंने भविष्य में आर्यन के साथ काम करने की इच्छा भी जाहिर की. लारिसा का मानना है कि आर्यन में काफी टैलेंट है और वह उनके साथ काम करना पसंद करेंगी.

वर्कफ्रंट की बात करें तो लारिसा बोनेसी जल्द ही हॉरर फिल्म '1920: कोल्ड विंटर' में नजर आने वाली हैं. इस प्रोजेक्ट को लेकर वह इन दिनों चर्चा में हैं.