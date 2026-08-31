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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'मैंने शराब छोड़ दी है...' ब्रेअकप के बाद टूट गए थे विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना ने संभाला

'मैंने शराब छोड़ दी है...' ब्रेअकप के बाद टूट गए थे विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना ने संभाला

विजय देवरकोंडा ने एक फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान अपने अतीत को लेकर बात की. इसके बाद एक्टर ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की हिप्स इंजरी पर भी अपडेट दिया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 31 Aug 2026 04:35 PM (IST)
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तेलुगु सिनेमा के मशहूर अभिनेता विजय देवरकोंडा ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान अपने अतीत और रश्मिका मंदाना की हिप्स इंजरी को लेकर बात की है. विजय हाल ही में डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय वांगा की अपकमिंग फिल्म 'रोमांचकम' के प्रमोशन इवेंट में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया. रश्मिका से पहले वो किसी और के साथ रिश्ते में थे. लेकिन, उनका रिश्ता टूट गया था. 

'मैंने शराब छोड़ दी है...'

इवेंट के दौरान विजय से सवाल किया गया था कि साल 2026 में रश्मिका मंदाना से शादी करने के अलावा उनके लिए सबसे 'रोमांचक' पल कौन सा था? इस पर एक्टर ने कहा, '89 में मेरा जन्म हुआ तब से ही मेरी लाइफ रोमांचक रही है. मैं ब्लेंडर्स प्राइड या ग्लेनफिडिच पीता था, चाहे मेरे पास पैसे हो या न हो. मैंने शराब छोड़ दी है.' हालांकि उन्होंने शराब की बुरी लत छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई. 

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प्यार में टूटा था एक्टर का दिल

अभिनेता ने आगे बताया कि प्यार में वो दर्द झेल चुके हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे प्यार हुआ. फिर मेरा दिल टूट गया और फिर मेरी शादी हो गई. जो भी हो ये सफर रोमांच से भरा रहा है.' इसके आगे उन्होंने रश्मिका मंदाना की हिप्स इंजरी पर अपडेट दिया. जिन्हें हाल ही में शूटिंग के वक्त चोट लग गई. विजय ने बताया, 'वो अब चोट से उबर रही हैं और ठीक हो रही हैं और घर पर एन्जॉय कर रही हैं.'

कई साल के अफेयर के बाद रचाई शादी

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना दो फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. दोनों साल 2018 की फिल्म 'गीता गोविंदम' के बाद साल 2019 में फिल्म 'डियर कॉमरेड' में भी नजर आए थे. वहीं साल 2020 में उनके अफेयर की खबरें आने लगी थीं. 

मैंने शराब छोड़ दी है...' ब्रेअकप के बाद टूट गए थे विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना ने संभाला

साल 2025 में कपल ने सगाई की थी और फिर फरवरी 2026 में शादी करके अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया. शादी के बाद पहली बार और ओवरऑल दोनों तीसरी बार स्क्रीन शेयर करेंगे. दोनों की अपकमिंग फिल्म 'राणाबाली' 16 अक्टूबर 2026 में रिलीज होगी. इस फिल्म का डायरेक्शन राहुल सांकृत्यान कर रहे हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
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