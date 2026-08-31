ब्रेअकप के बाद टूट गए थे विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना ने संभाला

तेलुगु सिनेमा के मशहूर अभिनेता विजय देवरकोंडा ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान अपने अतीत और रश्मिका मंदाना की हिप्स इंजरी को लेकर बात की है. विजय हाल ही में डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय वांगा की अपकमिंग फिल्म 'रोमांचकम' के प्रमोशन इवेंट में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया. रश्मिका से पहले वो किसी और के साथ रिश्ते में थे. लेकिन, उनका रिश्ता टूट गया था.

'मैंने शराब छोड़ दी है...'

इवेंट के दौरान विजय से सवाल किया गया था कि साल 2026 में रश्मिका मंदाना से शादी करने के अलावा उनके लिए सबसे 'रोमांचक' पल कौन सा था? इस पर एक्टर ने कहा, '89 में मेरा जन्म हुआ तब से ही मेरी लाइफ रोमांचक रही है. मैं ब्लेंडर्स प्राइड या ग्लेनफिडिच पीता था, चाहे मेरे पास पैसे हो या न हो. मैंने शराब छोड़ दी है.' हालांकि उन्होंने शराब की बुरी लत छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई.

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प्यार में टूटा था एक्टर का दिल

अभिनेता ने आगे बताया कि प्यार में वो दर्द झेल चुके हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे प्यार हुआ. फिर मेरा दिल टूट गया और फिर मेरी शादी हो गई. जो भी हो ये सफर रोमांच से भरा रहा है.' इसके आगे उन्होंने रश्मिका मंदाना की हिप्स इंजरी पर अपडेट दिया. जिन्हें हाल ही में शूटिंग के वक्त चोट लग गई. विजय ने बताया, 'वो अब चोट से उबर रही हैं और ठीक हो रही हैं और घर पर एन्जॉय कर रही हैं.'

#VijayDeverakonda:



"I was BORN in 1989...



Whether I HAD MONEY or NOT, I've had BLENDER'S PRIDE, GLENFIDDICH...



I eventually QUIT DRINKING.



I LOVED, GOT BROKEN UP,



and GOT MARRIED...!



it's been all ROMANCHAKAM..." pic.twitter.com/lIpRlIJ3wb — Movies4u Official (@Movies4u_Officl) August 30, 2026

कई साल के अफेयर के बाद रचाई शादी

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना दो फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. दोनों साल 2018 की फिल्म 'गीता गोविंदम' के बाद साल 2019 में फिल्म 'डियर कॉमरेड' में भी नजर आए थे. वहीं साल 2020 में उनके अफेयर की खबरें आने लगी थीं.

साल 2025 में कपल ने सगाई की थी और फिर फरवरी 2026 में शादी करके अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया. शादी के बाद पहली बार और ओवरऑल दोनों तीसरी बार स्क्रीन शेयर करेंगे. दोनों की अपकमिंग फिल्म 'राणाबाली' 16 अक्टूबर 2026 में रिलीज होगी. इस फिल्म का डायरेक्शन राहुल सांकृत्यान कर रहे हैं.

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