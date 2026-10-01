'दृश्यम 3' की ओपनिंग वीकेंड पर 100 करोड़ से ज्यादा कमाई तय, एडवांस बुकिंग में जमकर छाप रही नोट

'दृश्यम 3' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और एडवांस बुकिंग में धड़ाधड़ नोट छाप रही है. फिल्म को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं. ओपनिंग वीकेंड पर फिल्म के 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने की खबरें हैं.

आउटलुक से बातचीत करते हुए ट्रेड एनालिस्ट गिरिश वानखेड़े ने कहा कि फिल्म की शुरुआत स्ट्रॉन्ग नोट पर होगी. फिल्म पहले दिन 50 करोड़ का आंकड़ा टच कर सकती है. वहीं ओपनिंग वीकेंड पर फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले लेगी. फिल्म 110 से 120 करोड़ के बीच में कलेक्शन कर सकती है. गिरिश ने आगे कहा कि हिंदी वर्जन मलयालम वर्जन से बेहतर परफॉर्म करेगी.

उन्होंने कहा, 'इंडियन ऑडियंस के मन में 'दृश्यम' सबसे बड़ी फ्रैंचाइजी है. फिल्म का दायरा बहुत बड़ा है. पिछली बार मोहनलाल की दूसरी फिल्म इतनी ज़बरदस्त थी कि OTT पर आने के बाद भी अजय देवगन की फिल्म सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई. क्योंकि ये फिल्म हर तरह की ऑडियंस से जुड़ी है.' हिंदी वर्जन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसके बाद ज्यादा बड़ी ऑडियंस है. वहीं मलयामल वर्जन के पास लिमिटेड ऑडियंस है.

View this post on Instagram A post shared by Star Studio18 (@starstudio18)

एडवांस बुकिंग में फिल्म ने किया इतना कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 7 बजे तक ब्लॉकसीट के साथ ओवरऑल 47.01 करोड़ (6 दिन की कमाई) की कमाई कर ली है. वहीं फिल्म के 13.92 लाख टिकट बिके हैं. बिना ब्लॉक सीट के फिल्म ने 36.87 करोड़ कमा लिए हैं. वहीं ओपनिंग डे के लिए फिल्म ने ब्लॉक सीट के साथ 25.90 करोड़ कमा लिए हैं.

फिल्म ने महाराष्ट्र में 8.17 करोड़, दिल्ली में 5.62 करोड़, गुजरात में 1.86 करोड़, उत्तर प्रदेश में 1.48 करोड़ की कमाई कर ली है.

फिल्म में अजय देवगन, तबु, जयदीप अहलावत, श्रेया सरन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म के दो पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं. दोनों पार्ट्स को बहुत पसंद किया गया था. ये फिल्म मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की दृश्यम फ्रैंचाइजी की रीमेक है. हालांकि, अजय की फिल्म के तीसरे पार्ट का क्लाईमैक्स मोहनलाल की फिल्म के तीसरे पार्ट के क्लाईमैक्स से बिल्कुल अलग होने वाला है.