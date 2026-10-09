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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान की 'किंग' से नहीं होगा अनीत पड्डा की 'शक्ति शालिनी' का क्लैश, आगे बढ़ी रिलीज डेट

शाहरुख खान की 'किंग' से नहीं होगा अनीत पड्डा की 'शक्ति शालिनी' का क्लैश, आगे बढ़ी रिलीज डेट

अनीत पड्डा की फिल्म 'शक्ति शालिनी' की रिलीज टल गई है. ये फिल्म अब 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. ऐसे में फिल्म का शाहरुख खान की 'किंग' से बॉक्स ऑफिस क्लैश नहीं होगा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 09 Oct 2026 01:33 PM (IST)
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मैडॉक फिल्म्स की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म 'शक्ति शालिनी' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अनीत पड्डा स्टारर ये फिल्म बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. अब फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'शक्ति शालिनी' की रिलीज टाल दी गई है.

पहले ये फिल्म क्रिसमस 2026 के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसकी रिलीज आगे बढ़ा दी है. 'शक्ति शालिनी' अब मार्च 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक नई रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

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क्यों आगे बढ़ी 'शक्ति शालिनी' की रिलीज?

बताया जा रहा है कि मेकर्स शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' से बॉक्स ऑफिस क्लैश टालना चाहते हैं. इसी वजह से 'शक्ति शालिनी' की रिलीज आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. शाहरुख खान की 'किंग' 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसे में 'शक्ति शालिनी' की रिलीज आगे बढ़ने से दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश टल सकता है.

अब 'किंग' से नहीं होगा 'शक्ति शालिनी' का क्लैस

'शक्ति शालिनी' की रिलीज डेट बदलने के पीछे बॉक्स ऑफिस क्लैश को एक बड़ी वजह माना जा रहा है. शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' क्रिसमस 2026 पर रिलीज होगी. ऐसे में अगर दोनों फिल्में एक ही समय पर सिनेमाघरों में आतीं, तो इनके बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती थी. मेकर्स अपनी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा मौका देना चाहते हैं. इसी वजह से फिल्म की रिलीज के लिए नई तारीख चुनी जा रही है.

'शक्ति शालिनी' होगी नाना पाटेकर का आखिरी फिल्म

ये फिल्म मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है और इसे आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अनीत पड्डा के अलावा दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर भी नजर आएंगे. माना जा रहा है कि ये नाना पाटेकर की आखिरी फिल्म होगी. इसके अलावा, विशाल जेठवा भी फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 09 Oct 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान #king Aneet Padda Shakti Shalini
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