ऐसी दिखती हैं नाना पाटेकर की पत्नी नीलकांति, थिएटर में शुरू हुई थी दोनों की लव स्टोरी, देखें तस्वीरें

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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.
'क्रांतिवीर', 'परिंदा' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर नाना पाटेकर के निधन से उनके फैंस और करीबी सदमे में हैं. 8 अक्टूबर को सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. नाना पाटेकर के निधन के बाद उनकी पत्नी एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 02:29 PM (IST)
Tags :नाना पाटेकर Neelakanti Patekar
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