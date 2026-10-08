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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऐसी दिखती हैं नाना पाटेकर की पत्नी नीलकांति, थिएटर में शुरू हुई थी दोनों की लव स्टोरी, देखें तस्वीरें

ऐसी दिखती हैं नाना पाटेकर की पत्नी नीलकांति, थिएटर में शुरू हुई थी दोनों की लव स्टोरी, देखें तस्वीरें

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 08 Oct 2026 02:29 PM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

'क्रांतिवीर', 'परिंदा' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर नाना पाटेकर के निधन से उनके फैंस और करीबी सदमे में हैं. 8 अक्टूबर को सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. नाना पाटेकर के निधन के बाद उनकी पत्नी एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं.

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नाना पाटेकर अपनी बेहतरीन एक्टिंग, दमदार आवाज और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाते थे. फिल्मों के साथ-साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते थे.
नाना पाटेकर अपनी बेहतरीन एक्टिंग, दमदार आवाज और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाते थे. फिल्मों के साथ-साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते थे.
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नाना पाटेकर के निधन के बाद उनकी पत्नी नीलकांति पाटेकर उर्फ नीलू पाटेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दोनों की शादीशुदा जिंदगी और रिश्ते को लेकर भी कई बार चर्चा होती रही है.
नाना पाटेकर के निधन के बाद उनकी पत्नी नीलकांति पाटेकर उर्फ नीलू पाटेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दोनों की शादीशुदा जिंदगी और रिश्ते को लेकर भी कई बार चर्चा होती रही है.
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नाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की पहली मुलाकात थिएटर के दिनों में हुई थी. साथ काम करते-करते दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया. साल 1978 में दोनों ने शादी कर ली.
नाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की पहली मुलाकात थिएटर के दिनों में हुई थी. साथ काम करते-करते दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया. साल 1978 में दोनों ने शादी कर ली.
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शादी के बाद नाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर के दो बेटे हुए, दुर्वासा पाटेकर और मल्हार पाटेकर. हालांकि, उनके बड़े बेटे दुर्वासा का महज ढाई साल की उम्र में ही निधन हो गया.
शादी के बाद नाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर के दो बेटे हुए, दुर्वासा पाटेकर और मल्हार पाटेकर. हालांकि, उनके बड़े बेटे दुर्वासा का महज ढाई साल की उम्र में ही निधन हो गया.
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नाना और नीलकांति के छोटे बेटे मल्हार पाटेकर भी अपने पिता के नक्शेकदम पर चल रहे हैं. वो राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'द अटैक ऑफ 26/11' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं. इसके अलावा मल्हार 'नाना साहब प्रोडक्शन हाउस' से भी जुड़े हुए हैं.
नाना और नीलकांति के छोटे बेटे मल्हार पाटेकर भी अपने पिता के नक्शेकदम पर चल रहे हैं. वो राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'द अटैक ऑफ 26/11' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं. इसके अलावा मल्हार 'नाना साहब प्रोडक्शन हाउस' से भी जुड़े हुए हैं.
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नीलकांति ने महज 6 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया था. बाद में मराठी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के साथ उन्होंने लेखन में भी हाथ आजमाया और नेशनल अवॉर्ड हासिल किया.
नीलकांति ने महज 6 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया था. बाद में मराठी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के साथ उन्होंने लेखन में भी हाथ आजमाया और नेशनल अवॉर्ड हासिल किया.
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लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने के बाद नीलकांति ने साल 2025 में विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' से पर्दे पर वापसी की. फिल्म में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया.
लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने के बाद नीलकांति ने साल 2025 में विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' से पर्दे पर वापसी की. फिल्म में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया.
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बता दें कि नाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर पिछले 35 सालों से अलग रह रहे थे. हालांकि, दोनों का तलाक नहीं हुआ था और उनका रिश्ता कानूनी तौर पर बरकरार था.
बता दें कि नाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर पिछले 35 सालों से अलग रह रहे थे. हालांकि, दोनों का तलाक नहीं हुआ था और उनका रिश्ता कानूनी तौर पर बरकरार था.
Published at : 08 Oct 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर Neelakanti Patekar

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