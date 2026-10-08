ऐसी दिखती हैं नाना पाटेकर की पत्नी नीलकांति, थिएटर में शुरू हुई थी दोनों की लव स्टोरी, देखें तस्वीरें

नाना और नीलकांति के छोटे बेटे मल्हार पाटेकर भी अपने पिता के नक्शेकदम पर चल रहे हैं. वो राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'द अटैक ऑफ 26/11' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं. इसके अलावा मल्हार 'नाना साहब प्रोडक्शन हाउस' से भी जुड़े हुए हैं.