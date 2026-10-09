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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडस्पेन में दोस्तों संग क्वालिटी टाइम बिता रहीं आलिया भट्ट, बेस्ट फ्रेंड अकांक्षा रंजन संग कैफे में बैठकर दिए पोज

स्पेन में दोस्तों संग क्वालिटी टाइम बिता रहीं आलिया भट्ट, बेस्ट फ्रेंड अकांक्षा रंजन संग कैफे में बैठकर दिए पोज

एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपने दोस्तों संग स्पेन में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गई हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 09 Oct 2026 01:02 PM (IST)
एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपने दोस्तों संग स्पेन में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गई हैं.

एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में अपने स्पेन वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें वो अपनी बेस्ड फ्रेंड अकांक्षा रंजन और बाकी दोस्तों संग मस्ती करती नजर आईं. उनकी इस ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया वायरल हैं.

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आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर स्पेन वेकेशन की कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपनी गर्ल गैंग संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आईं.
आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर स्पेन वेकेशन की कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपनी गर्ल गैंग संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आईं.
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वेकेशन पर आलिया का स्टाइलिश लुक देखने को मिला. इस रेड ड्रेस में साइड पोज देते हुए वो बला की खूबसूरत लग रही हैं.
वेकेशन पर आलिया का स्टाइलिश लुक देखने को मिला. इस रेड ड्रेस में साइड पोज देते हुए वो बला की खूबसूरत लग रही हैं.
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वहीं दूसरी फोटो में आलिया कैफे में बैठ कर अपनी बेस्ट फ्रेंड अकांक्षा रंजन और बाकी दोस्तों संग पोज दे रही हैं. गॉगल्स लगाए आलिया फुल स्वैग में दिखीं.
वहीं दूसरी फोटो में आलिया कैफे में बैठ कर अपनी बेस्ट फ्रेंड अकांक्षा रंजन और बाकी दोस्तों संग पोज दे रही हैं. गॉगल्स लगाए आलिया फुल स्वैग में दिखीं.
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एक और फोटो में एक्ट्रेस अकांक्षा रंजन सेल्फी लेते हुए नजर आई, वहीं बाकी सब हसते हुए पोज देते दिखे.
एक और फोटो में एक्ट्रेस अकांक्षा रंजन सेल्फी लेते हुए नजर आई, वहीं बाकी सब हसते हुए पोज देते दिखे.
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सभी ने वेकेशन पर खूब एंजॉय किया. आलिया के इस पोस्ट में स्पेन की खूबसूरती की झलक देखने को मिली.
सभी ने वेकेशन पर खूब एंजॉय किया. आलिया के इस पोस्ट में स्पेन की खूबसूरती की झलक देखने को मिली.
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आलिया ने इन तस्वीरों के शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'जी ले जरा.' आलिया का ये पोस्ट इंटरनेट पर वायरल है.
आलिया ने इन तस्वीरों के शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'जी ले जरा.' आलिया का ये पोस्ट इंटरनेट पर वायरल है.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी. फिल्म 21 जनवरी को रिलीज होगी.
वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी. फिल्म 21 जनवरी को रिलीज होगी.
Published at : 09 Oct 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt

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