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स्पेन में दोस्तों संग क्वालिटी टाइम बिता रहीं आलिया भट्ट, बेस्ट फ्रेंड अकांक्षा रंजन संग कैफे में बैठकर दिए पोज
एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपने दोस्तों संग स्पेन में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गई हैं.
एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में अपने स्पेन वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें वो अपनी बेस्ड फ्रेंड अकांक्षा रंजन और बाकी दोस्तों संग मस्ती करती नजर आईं. उनकी इस ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया वायरल हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 01:02 PM (IST)
Tags :Alia Bhatt
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