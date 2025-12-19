शादी के दो साल बाद पेरेंट्स बनने वाले हैं ‘दृश्यम 2’ डायरेक्टर अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय, कपल ने अनाउंस की प्रेगनेंसी
Abhishek- Shivaleeka Announce Pregnancy:‘दृश्यम 2’ डायरेक्टर अभिषेक पाठक और उनकी एक्ट्रेस पत्नी शिवालिका ओबरॉय पेरेंट्स बनने वाले हैं. कपल ने इंस्टा पर पोस्ट कर प्रेगनेंसी अनाउंस की है.
‘दृश्यम 2’ के डायरेक्टर अभिषेक पाठक और उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय के घर खुशियों ने दस्तक दे दी है. ये जोड़ी शादी के दो साल बाद पेरेंट्स बनने वाले हैं. कपल ने शुक्रवार को इंस्टा पर एक प्यारी सी पोस्ट शेयर कर प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की है. वहीं फैंस और तमाम सेलेब्स अब इस जोड़ी को बधाई दे रहे हैं.
अभिषेक पाठक और शिवलीका ओबेरॉय ने प्रेगनेंसी अनाउंस की
शुक्रवार, 19 दिसंबर को अभिषेक और शिवालिका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक प्यारी सी जॉइंट पोस्ट के साथ फैंस को गुड न्यूज दी. एक तस्वीर में, रेड कलर की आउटफिट पहने शिवालिका ने नन्हे बच्चे के मोजे पकड़े हुए हैं, जबकि काले रंग की शर्ट पहने अभिषेक क्रिसमस ट्री के सामने उन्हें गले लगाए हुए दिख रहे हैं. वही दूसरी तस्वीर में,कपल क्रिसमस ट्री पर लगे एक टैग को पकड़े हुए हैं, जिस पर "बेबी पाठक 2026 में आ रहा है" लिखा है. तस्वीर में उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं.
इस गुड न्यूज को शेयर करते हुए कपल ने कैप्शन में लिखा, "हमारी लव स्टोरी को उसका सबसे प्यारा चैप्टर मिल गया है, एक नन्हा सा आशीर्वाद हमारे जीवन में शामिल हो रहा है."
सेलेब्स दे रहे बधाई
कपल के गुड न्यूज शेयर करते ही तमाम सेलेब्स ने कमेंट सेक्शन मे बधाई देना शुरू कर दिया है. रकुल प्रीत सिंह ने लिखा, "ओह वाह, बधाई हो." इशिता दत्ता और ईशा गुप्ता ने रेड हार्ट वाले इमोजी पोस्ट किए. वही शारिब हाशमी ने लिखा, "आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई."
कैसे शुरू हुई थी अभिषेक-शिवालिका की लव स्टोरी
बता दें कि अभिषेक और शिवालिका की पहली मुलाकात 2020 में फिल्म खुदा हाफिज के सेट पर हुई थी, जिसे अभिषेक ने प्रोड्यूस किया था और शिवालिका ने उसमें अभिनय किया था. साथ काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे फिर अभिशेक ने तुर्की में शिवालिका को प्रपोज किया था. इस जोड़े ने फरवरी 2023 में गोवा में शादी की थी और अब शादी के दो साल बाद ये जोड़ी पेरेंट्स बनने जा रही है.
