डॉन 3 विवाद से आमिर की तीसरी शादी तक, 2026 में अब तक बॉलीवुड ने ऐसे किया फैंस को हैरान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडडॉन 3 विवाद से लेकर आमिर खान की तीसरी शादी तक, 2026 में अब तक बॉलीवुड ने ऐसे किया फैंस को हैरान

डॉन 3 विवाद से लेकर आमिर खान की तीसरी शादी तक, 2026 में अब तक बॉलीवुड ने ऐसे किया फैंस को हैरान

साल 2026 के इन 6 महीने में बॉलीवुड में कई मुद्दें काफी चर्चा में रहे हैं. हम आपको 6 ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं जिन पर जोर-शोर से बातें हुईं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Jul 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में अब तक साल 2026 के 6 महीनों में काफी कुछ घटा है. हम आपको अब तक के कुछ बड़े और चर्चा में रहने वाले मुद्दों के बारे में बता रहे हैं. इनमें रणवीर सिंह और फरहान अख्तर का डॉन 3 का विवाद, आमिर खान की तीसरी शादी की खबरें और दिग्गज गायिका आशा भोंसले का निधन भी शामिल है. तो चलिए एक नजर 6 बड़े और चर्चित मुद्दों पर डालते हैं.

डॉन 3 विवाद

रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के डॉन 3 विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी थी. रणवीर ने फरहान की फिल्म डॉन 3 छोड़ दी थी. इसके बाद ये मामला FWICE के पास पहुंचा था और रणवीर को बैन कर दिया गया. लेकिन रणवीर के लीगल नोटिस भेजने के बाद उन पर लगा बैन हटा दिया गया था. ये बॉलवुड में अब तक का साल 2026 का सबसे चर्चित मुद्दा रहा. इस पर बॉलवुड के कई बड़े सेलेब्स ने रणवीर का समर्थन किया था.

ये भी पढ़ें: सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय का बॉलीवुड से टूटा था भरोसा, एक्ट्रेस को सता रहा था ये डर

आमिर खान की तीसरी शादी

आमिर खान ने 2025 में अपने बर्थडे पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से फैंस को इंट्रोड्यूस कराया था. वहीं कुछ दिनों पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो 5 जुलाई 2026 को गौरी से शादी करने जा रहे हैं. ये आमिर की तीसरी जबकि गौरी की दूसरी शादी होगी.

आशा भोंसले का निधन

साल 2026 में अब तक सिनेमा जगत में कई दिग्गजों ने दुनिया छोड़ी है. सबसे बड़ा नाम दिग्गज गायिका आशा भोंसले का रहा. संगीत जगत की सबसे बड़ी हस्तियों में शामिल रही आशा जी ने 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी.

राजपाल यादव केस

मशहूर एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट चुके हैं. वो खुद को सरेंडर करते हुए काफी भावुक हो गए थे. बता दें कि ये मामला साल 2010 से जुड़ा हुआ है जब उन्होंने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. हालांकि फिल्म बुरी तरह पिटने के बाद राजपाल यादव ये रकम चुका नहीं पाए थे. इस मामले में उन्होंने फरवरी 2026 में सरेंडर कर दिया था. वो 12 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आ गए थे.

ये भी पढ़ें: 'लॉकअप सीजन 2' में होगी कंगना रनौत की धमाकेदार एंट्री, 'जनता की आवाज' बनकर करेंगी पहला एविक्शन

दीपिका पादुकोण की दूसरी प्रेग्नेंसी

एक तरफ जहां रणवीर डॉन 3 विवाद से सुर्खियों में रहे तो वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी और दिग्गज एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने सुर्खियां अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के जरिए बटोरीं. एक्ट्रेस ने 19 अप्रैल 2026 को सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वो दूसरी बार मां बनने वाली हैं.

एआर रहमान के बयान पर मचा था बवाल

ए आर रहमान अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. बीबीसी एशियन के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें हिंदी सिनेमा में कम्युनलिज्म देखने को मिलता है और उन्हें काम मिलने में परेशानी हो रही है. रहमान के इस बयान पर लोगों ने उनकी जोरदार क्लास लगाई थी और कई सेलेब्स ने भी उनकी इसे लेकर आलोचना की थी. बाद में इस मामले पर सफाई देते हुए रहमान ने कहा था कि उनका मकसद किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Deepika Padukone Asha Bhosle Rajpal Yadav Farhan Akhtar Deepika Padukone' Ranveer SIngh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
बॉलीवुड
डॉन 3 विवाद से लेकर आमिर खान की तीसरी शादी तक, 2026 में अब तक बॉलीवुड ने ऐसे किया फैंस को हैरान
डॉन 3 विवाद से आमिर की तीसरी शादी तक, 2026 में अब तक बॉलीवुड ने ऐसे किया फैंस को हैरान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 6 Live Updates: छठे दिन भी दहाड़ रही है 'वेलकम टू द जंगल', दोपहर 1 बजे तक 82 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: छठे दिन भी दहाड़ रही है 'वेलकम टू द जंगल', दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 82 करोड़ के पार
बॉलीवुड
Rhea Chakraborty Net Worth: काम मिलना बंद हुआ तो खड़ी कर दी 40 करोड़ की कंपनी, जानें- कहां से होती है रिया चक्रवर्ती की कमाई
काम मिलना बंद हुआ तो खड़ी कर दी 40 करोड़ की कंपनी, जानें- कहां से होती है रिया चक्रवर्ती की कमाई
Advertisement

वीडियोज

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, 27 मई को क्या हुआ था?
Champat Rai का बड़ा खुलासा
Kejriwal का बड़ा ऐलान, क्या होगा खुलासा?
Akhilesh Yadav का 53वां जन्मदिन आज, SP कार्यकर्ताओं ने ऐसे मनाया जश्न
POK में नेता की गिरफ्तारी से भड़का गुस्सा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
इंडिया
Venezuela Indian Sailor Death : वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
ओटीटी
धोखेबाज निकले गोविंदा? बीवी सुनीता आहूजा ने फिर लगाये आरोप, बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
क्या बीवी सुनीता को अब भी धोखा दे रहे हैं गोविंदा? स्टार वाइफ बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
स्पोर्ट्स
IND vs ENG: ‘हमने पूरी रणनीति बना ली है…’, वैभव सूर्यवंशी को लेकर हैरी ब्रूक का बड़ा बयान
IND vs ENG: ‘हमने पूरी रणनीति बना ली है…’, वैभव सूर्यवंशी को लेकर हैरी ब्रूक का बड़ा बयान
इंडिया
VB-G RAMG Act 2025: मजदूरों की लगी लॉटरी! अब इससे कम नहीं मिलेगी दिहाड़ी, केंद्र सरकार ने आज से लागू कर दिया एक्ट
मजदूरों की लगी लॉटरी! अब इससे कम नहीं मिलेगी दिहाड़ी, केंद्र सरकार ने आज से लागू कर दिया एक्ट
ट्रेंडिंग
Mango Juice Viral Video : मैंगो जूस पी लो गाइज... ये वीडियो देख लेंगे तो आएगी घिन, कभी नहीं खरीदेंगे बाजार से बोतल
मैंगो जूस पी लो गाइज... ये वीडियो देख लेंगे तो आएगी घिन, कभी नहीं खरीदेंगे बाजार से बोतल
Home Tips
Sink Trap Leak: किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक
किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget