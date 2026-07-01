डॉन 3 विवाद से आमिर की तीसरी शादी तक, 2026 में अब तक बॉलीवुड ने ऐसे किया फैंस को हैरान

बॉलीवुड में अब तक साल 2026 के 6 महीनों में काफी कुछ घटा है. हम आपको अब तक के कुछ बड़े और चर्चा में रहने वाले मुद्दों के बारे में बता रहे हैं. इनमें रणवीर सिंह और फरहान अख्तर का डॉन 3 का विवाद, आमिर खान की तीसरी शादी की खबरें और दिग्गज गायिका आशा भोंसले का निधन भी शामिल है. तो चलिए एक नजर 6 बड़े और चर्चित मुद्दों पर डालते हैं.

डॉन 3 विवाद

रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के डॉन 3 विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी थी. रणवीर ने फरहान की फिल्म डॉन 3 छोड़ दी थी. इसके बाद ये मामला FWICE के पास पहुंचा था और रणवीर को बैन कर दिया गया. लेकिन रणवीर के लीगल नोटिस भेजने के बाद उन पर लगा बैन हटा दिया गया था. ये बॉलवुड में अब तक का साल 2026 का सबसे चर्चित मुद्दा रहा. इस पर बॉलवुड के कई बड़े सेलेब्स ने रणवीर का समर्थन किया था.

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आमिर खान की तीसरी शादी

आमिर खान ने 2025 में अपने बर्थडे पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से फैंस को इंट्रोड्यूस कराया था. वहीं कुछ दिनों पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो 5 जुलाई 2026 को गौरी से शादी करने जा रहे हैं. ये आमिर की तीसरी जबकि गौरी की दूसरी शादी होगी.

आशा भोंसले का निधन

साल 2026 में अब तक सिनेमा जगत में कई दिग्गजों ने दुनिया छोड़ी है. सबसे बड़ा नाम दिग्गज गायिका आशा भोंसले का रहा. संगीत जगत की सबसे बड़ी हस्तियों में शामिल रही आशा जी ने 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी.

राजपाल यादव केस

मशहूर एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट चुके हैं. वो खुद को सरेंडर करते हुए काफी भावुक हो गए थे. बता दें कि ये मामला साल 2010 से जुड़ा हुआ है जब उन्होंने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. हालांकि फिल्म बुरी तरह पिटने के बाद राजपाल यादव ये रकम चुका नहीं पाए थे. इस मामले में उन्होंने फरवरी 2026 में सरेंडर कर दिया था. वो 12 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आ गए थे.

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दीपिका पादुकोण की दूसरी प्रेग्नेंसी

एक तरफ जहां रणवीर डॉन 3 विवाद से सुर्खियों में रहे तो वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी और दिग्गज एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने सुर्खियां अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के जरिए बटोरीं. एक्ट्रेस ने 19 अप्रैल 2026 को सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वो दूसरी बार मां बनने वाली हैं.

एआर रहमान के बयान पर मचा था बवाल

ए आर रहमान अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. बीबीसी एशियन के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें हिंदी सिनेमा में कम्युनलिज्म देखने को मिलता है और उन्हें काम मिलने में परेशानी हो रही है. रहमान के इस बयान पर लोगों ने उनकी जोरदार क्लास लगाई थी और कई सेलेब्स ने भी उनकी इसे लेकर आलोचना की थी. बाद में इस मामले पर सफाई देते हुए रहमान ने कहा था कि उनका मकसद किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था.