दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा

इस साल के आखिरी के कुछ महीनों मेक दिवाली और क्रिसमस के दौरान बॉलीवुड की फिल्मों के साथ हॉलीवुड फिल्म भी इंडियन बॉक्स ऑफिस में गदर मचाने वाली हैं.

इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्मों के नाम हैं जिनका इंतजार फैंस को लंबे समय से था. हालांकि, शाहरुख खान, सलमान और आमिर खान के फैंस के लिए अब कोई खुशखबरी नहीं है क्योंकि इन तीनों धुरंधरों की एक भी फिल्म इस साल रिलीज नहीं होने वाली. आइए जानते हैं इस लिस्ट में किन फिल्मों का नाम शामिल हैं.

साल के आखिरी के महीने में बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटेंगी ये फिल्में

बता दें, 2025 में कई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण हुआ जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश करवा दी. तमाम बिग बजट फिल्मों को मुंह की खानी पड़ी तो वहीं स्मॉल बजट की फिल्मों के सर पर ब्लॉकबस्टर का ताज सज गया. अब जानते हैं 2025 के आखिरी 3 महीनों में कौन सी फिल्में होंगी रिलीज.

1. थामा

रश्मिका मंदना और आयुष्मान खुराना की ये हॉरर-कॉमेडी लंबे समय से फैंस को इंतजार करवा रही है. 26 सितंबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और इसने फैंस की उत्सुकता को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है.

ऑडियंस भी मैडॉक यूनिवर्स की इस हॉरर-कॉमेडी को देखने के लिए बेताब हैं. बता दें, इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदना के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल और संजय दत्त समेत कई बड़े कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर सिनेमा हॉल में रिलीज होगी.



2. धुरंधर

रणवीर सिंह की इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शकों के बीच इसका क्रेज देखने को मिल रहा है. धुरंधर में रणवीर सिंह खुद से 20 साल छोटी एक्ट्रेस सारा अर्जुन से इश्क फरमाते नजर आएंगे तो वहीं दूसरी ओर आपको संजय दत्त का पावर पैक्ड परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा.

इस गैंगस्टर ड्रामा की कहानी देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. फिल्म का धांसू टीजर भी रिलीज हो चुका है जिसके इंटेंस सीन्स ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली ये गैंगस्टर ड्रामा थिएटर्स में क्रिसमस के टाइम दस्तक देगी. रणवीर सिंह स्टारर ये फिल्म 5 दिसंबर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.



3. अवतार : फायर एंड ऐश

मशहूर निर्माता जेम्स कैमरून की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' का भी ऑडियंस के बीच क्रेज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म के पहले भी कई पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं और उन्हें भी इंडियन ऑडियंस से काफी प्यार मिला था.

लेकिन इस बार आपको फिल्म में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि इस बार फिल्म की कहानी में एक नए खलनायिका 'वरांग' की एंट्री हुई है, जिसका किरदार एक्ट्रेस ऊना चैपलिन निभाएंगी. अपने प्रीक्वल से धुआंदार कमाई करने के बाद अब 'अवतार: फायर एंड ऐश' दुनियाभर में 19 दिसंबर को रिलीज होगी.



4. अल्फा

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की इस फिल्म का अनाउंसमेंट भी काफी समय पहले ही हो गया था. यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली इस मूवी के डायरेक्टर शिव रावल हैं और आदित्य धर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं. आलिया भट्ट और शरवरी वाघ दोनों ही हसीनाओं को इस फिल्म में फूल एक्शन मोड में देखा जाएगा.



यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की इस मूवी का इंतजार दर्शकों को लंबे समय से है. आपको बता दें, इस फिल्म को क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की इस फीमेल लीड फिल्म में बॉबी देओल को विलेन के किरदार में देखा जाएगा.