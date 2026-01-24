'वो मुझसे ज्यादा नर्वस थे', 'हिस्स' में इरफान खान संग इंटीमेट सीन पर बोलीं दिव्या दत्ता

दिव्या दत्ता ने हाल ही में दिवंगत एक्टर इरफान खान के साथ 2010 की फिल्म ‘हिस्स’ की शूटिंग की का एक किस्सा याद किया. फिल्म को जेनिफर लिंच ने निर्देशित किया था. फिल्म में मल्लिका शेरावत भी थीं. एक हालिया इंटरव्यू में दिव्या ने बताया कि उस समय इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर सेट पर मौजूद नहीं था. उन्होंने याद किया कि उनके को-स्टार इरफान इस सीन को लेकर उनसे ज्यादा नर्वस थे और शूट से पहले छत पर छिपे हुए थे. हालांकि, दिव्या ने कहा कि दोस्त होने की वजह से शूट करना काफी आसान हो गया था.
इरफान खान संग इंटीमेट सीन पर बोलीं दिव्या दत्ता
दिव्या दत्ता ने पिंकविला को इंटरव्यू में बताया कि वह उस इंटीमेट सीन की शूटिंग को लेकर बहुत नर्वस थीं. उन्होंने कहा, 'मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन यह सीन बहुत खूबसूरत था. सीन में एक बिना बच्चे वाले कपल को दिखाया गया था, जो रो रहे हैं और प्यार कर रहे हैं. यह सच में एक भावनात्मक और खूबसूरत सीन था. हमारी डायरेक्टर जेनिफर लिंच थीं, जो डेविड लिंच की बेटी हैं. सेट पर आधे लोग बाहर से आए थे और आधे हमारे अपने लोग थे.'
दिव्या ने ज्यादा नर्वस थे इरफान
दिव्या ने बताया कि सेट पर हर कोई उम्मीद कर रहा था कि सीन अच्छा निकले. वह सोच रही थीं, 'मैं क्या करूं? क्या करूं?' क्योंकि उस समय इंटिमेसी डायरेक्टर नहीं होते थे. उन्होंने याद किया कि इरफान कहां हैं, यह जानने पर पता चला कि वह छत पर छिपे हुए थे, और उनसे भी ज्यादा नर्वस थे. दिव्या कहती हैं, 'मैंने पूछा, सुनिए इरफान कहां हैं? डायरेक्टर ने कहा, ‘वो छत पर बैठे हैं, तुमसे भी ज्यादा नर्वस हैं.’ दिव्या दत्ता ने कहा, 'आपको देखना होता है कि आपका को-स्टार आराम से है. उस समय आपकी दोस्ती बहुत काम आती है.'
कई फिल्मों में साथ किया है काम
बता दें, दिव्या और इरफान ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जैसे ‘दुबई रिटर्न’ (2005), ‘हिस्स’ (2010) और ‘ब्लैकमेल’ (2018). दिव्या ने पहले इंटरव्यू में याद किया कि उनकी पहली फिल्म ‘दुबई रिटर्न’ थी. एक सीन में इरफान को ग्लास से पानी पीकर उसे वापस रखना था, लेकिन उन्होंने मजाक में ग्लास वापस करने से इनकार कर दिया. दिव्या स्क्रिप्ट के अनुसार सीन करना चाहती थीं, लेकिन उनके और इरफान के बीच यह हल्का-फुल्का मज़ेदार वाकया बन गया. उन्होंने मरीठी और हिंन्दी में अचानक प्रतिक्रिया दी, जिसे देखकर सेट पर मौजूद लोग हंस पड़े और इरफान ने कहा, “तुममें कुछ तो खास बात है.”