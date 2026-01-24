70 साल की उम्र में भी बेहद फिट हैं अनुपम खेर, रवि किशन संग फ्लॉन्ट किए टोंड मसल्स

बाइसेप्स फ्लॉन्ट करते नजर आए अनुपम और रवि

वेटरन एक्टर अनुपम खेर ने अपनी फिटनेस को लेकर बड़े लक्ष्य रखे हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी एक वर्कआउट फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वो अपने दोस्त और को-एक्टर रवि किशन के साथ जिम में दिखाई दे रहे हैं और अपने टोंड मसल्स दिखा रहे हैं. फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है और इसमें दोनों एक्टर अपने बाइसेप्स फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. अनुपम खेर ने फोटो के कैप्शन में लिखा, 'दर्द कम वक्त के लिए है. अपने दोस्त और को-एक्टर रवि किशन के साथ वर्कआउट किया! हर हर महादेव.'

View this post on Instagram A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

फैंस मे जमकर किया कमेंट

दोनों की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. पोस्ट को कई यूजर्स ने लाइक किया है और इस पर कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा है 'बहुत अच्छे सर.' एक और यूजर ने लिखा है 'दिल को छू जाने वाला सीरियस इंप्रेशन.' एक और यूजर ने लिखा है 'अनुपम सर और रवि भईया, गर्दा उड़ा दिए आप लोग.' एक और यूजर ने लिखा है 'फिट और बहुत अच्छे.'

इस फिल्म में आएंगे नजर

अनुपम खेर और रवि किशन इस समय 2006 में आई फिल्म 'खोसल का घोसला 2' की शूटिंग में बिजी हैं. पहली फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी और इसे दिबाकर बनर्जी ने डायरेक्ट किया था, जो उनके डायरेक्शन की शुरुआत थी. इस फिल्म में मुख्य भूमिका में बोमन ईरानी, पार्विन डाबास, विनय पाठक, रणवीर शौरी और तारा शर्मा भी हैं. कहानी दिल्ली के मिडिल क्लास परिवार कमल किशोर खोसला और उनके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने जमीन को वापस पाने की कोशिश करते हैं, जिसे एक बिल्डर खुराना ने अपने कब्जे में ले लिया था.