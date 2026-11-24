गुरु नानक जयंती के मौके पर देशभर में श्रद्धालु गुरुद्वारों में मत्था टेककर गुरु नानक देव जी को याद कर रहे हैं. इस खास दिन पर बॉलीवुड सितारे भी भक्ति के रंग में रंगे नजर आए. एक्टर सुनील शेट्टी इस बार चंडीगढ़ में गुरु पर्व मना रहे हैं. वहीं, अंगद बेदी अपनी पत्नी नेहा धूपिया और बच्चों के साथ गुरुद्वारे पहुंचे.

सोशल मीडिया पर भी कई सितारों ने खास मैसेज शेयर कर गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद किया. आइए जानते हैं, इस खास मौके पर सितारों ने क्या कुछ लिखा.

गुरुपर्व के मौके पर चंडीगढ़ में हैं सुनील शेट्टी

एक्टर सुनील शेट्टी इन दिनों गुरुपर्व के मौके पर चंडीगढ़ में हैं. उनका कहना है कि यहां का त्योहारों वाला माहौल हर किसी को अपनी ओर खींचता है और वो खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें इस खास दिन को यहां अनुभव करने का मौका मिला.

सुनील शेट्टी ने कहा, 'गुरुपर्व सिर्फ आस्था का जश्न मनाने का मौका नहीं है, बल्कि ये समानता, दूसरों के प्रति संवेदना और निस्वार्थ सेवा जैसे मूल्यों को अपनाने का भी दिन है. यहां हर तरफ गुरबाणी सुनाई दे रही है. वातावरण में कड़ा प्रसाद की खुशबू घुली हुई है. लोग रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर गुरुद्वारे में दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं. ये सब देखकर मन को बहुत सुकून मिलता है.'

गुरुद्वारे जाने की तैयारी में अंगद बेदी

एक्टर और पूर्व क्रिकेटर अंगद बेदी के लिए गुरु पर्व बचपन की उन यादों को ताजा कर देता है, जब उनके पिता और पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी पूरे परिवार को गुरुद्वारे लेकर जाते थे. अंगद बताते हैं कि उनके पिता ने उन्हें गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के साथ सब्र और शुक्र की अहमियत भी सिखाई. इस साल भी बेदी परिवार गुरु पर्व के मौके पर गुरुद्वारे जाने की तैयारी कर रहा है.