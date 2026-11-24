बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आज, 24 नवंबर को पहली डेथ एनिवर्सरी है. इस दौरान उनकी पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने उन्हें याद किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है.

हेमा मालिनी के कहा कि एक साल गुजर गया है लेकिन उनका दुख आज भी उतना ही गहरा है.

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को किया याद

हेमा मालिनी इंस्टाग्राम पर दिग्गज एक धर्मेंद्र संग कई सारी तस्वीरें शेयर की है, जिसमें दोनों एक दूसरे संग समय बिताते नजर आए. इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'पूरा एक साल बीत गया, लेकिन मेरा दुख आज भी उतना ही गहरा है. मैं एक ऐसे इंसान को खोने के दर्द से गुजर रही हूं, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती. वो सिर्फ मेरे पति नहीं थे, बल्कि मेरे सब कुछ थे. मेरे दोस्त, मेरे मार्गदर्शक और मेरी ताकत थे. सच कहूं तो वही मेरा पूरा अस्तित्व थे. उनके बिना जिंदगी बेहद खाली लगती है.'

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एक्ट्रेस ने लिखा, 'उनका शानदार व्यक्तित्व, उनके अंदर की सहज अच्छाई और हर किसी के लिए उनके दिल में बसा प्यार उन्हें सबसे अलग बनाता था. वो एक ऐसे अनोखे इंसान थे, जिन्होंने सफलता की बुलंदियों को छूने के बावजूद हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना पसंद किया. भगवद्गीता हमें बताती है कि आत्मा अमर है और उसका पुनर्जन्म होता है. मैं इस बात को जानती हूं, लेकिन मैं अभी इसी जीवन में हूं और उनकी प्यार भरी मौजूदगी को बहुत याद करती हूं.'

लाखों फैंस का किया धन्यवाद

उन्होंने आखिरी में लिखा, 'मैं उन लाखों फैंस का दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने इस उदार और प्यारे इंसान को याद किया. आप सभी ने धर्म जी के बारे में जो प्यार भरे संदेश भेजे और बताया कि वह आपके लिए कितने खास थे, उसके लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद.'