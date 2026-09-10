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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'नई नवेली' का धांसू टीजर रिलीज, यामी गौतम बनी डायन, यूजर्स बोले- ये तो सुपरहिट है

'नई नवेली' का धांसू टीजर रिलीज, यामी गौतम बनी डायन, यूजर्स बोले- ये तो सुपरहिट है

यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' का टीजर रिलीज हो गया है. टीजर में दिखाया गया कि यामी गौतम डायन के रोल में हैं. टीजर को काफी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 10 Sep 2026 02:33 PM (IST)
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यामी गौतम फिल्म 'नई नवेली' में नजर आएंगी. इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है और अब टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर ने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. फिल्म में यामी गौतम लीड स्टार हैं. ये एक फैमिली एंटरटेनर है. फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया है. ये एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा- यामी गौतम ने कमाल कर दिया. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- डायरेक्टर बालाजी मोहन को पहली बार बड़ा प्रोडक्शन मिला है. ये प्रॉमिसिंग लग रहा है. फिल्म सुपरहिट होने वाली है. यामी अलग अवतार में दिख रही हैं. वहीं कई यूजर्स ने यामी की खूबसूरती की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा- यामी बॉलीवुड की फाइनेस्ट एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्हें अलग-अलग रोल्स में देखकर अच्छा लग रहा है.  उरी से आर्टिकल 370, हक और नई नवेली. मुझे याद है शुरू में यामी सिर्फ रोमांटिक फिल्में करती थीं. एक यूजर ने लिखा- सुपरहिट है ये फिल्म. वहीं एक ने लिखा- बढ़िया कॉमेडी है. फिल्म देखने का इंतजार कर रहे हैं.
नई नवेली' का धांसू टीजर रिलीज, यामी गौतम बनी डायन, यूजर्स बोले- ये तो सुपरहिट है


नई नवेली' का धांसू टीजर रिलीज, यामी गौतम बनी डायन, यूजर्स बोले- ये तो सुपरहिट है

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 10 Sep 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Nayyi Navelli Teaser
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