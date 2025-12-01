बॉलीवुड की आने वाली फिल्मों की लिस्ट में यूं तो कई सारी फिल्में हैं. मगर सनी देओल की आने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. इस फिल्म को लेकर फैंस लंबे समय से एक्साइटेड हैं.

इस बार फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ पहली बार काम करने जा रहे हैं. इन्हीं सब के बीच फिल्म के मेकर्स ने फिल्म से दिलजीत दोसांझ का पहला लुक शेयर किया है.

बता दें कि इससे पहले फिल्म से वरुण धवन और सनी देओल का पहला लुक जारी कर मेकर्स ने खूब वाहवाही बटोरी थी. अब दिलजीत का लुक शेयर कर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

पायलट लुक में लगे रौबदार

सामने आए पोस्टर में दिलजीत पायलट की वर्दी में दिख रहे हैं. वह युद्ध के बीच जेट उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. उनके हाथों में जख्म भी दिख रहा है. दिलजीत का लुक शेयर करते हुए मेकर्स टीम में कैप्शन में लिखा 'इस देश के आसमान में गुरु के बाज पहरा देते हैं'.

इसके अलावा दिलजीत ने भी अपने फैंस के साथ अपना शेयर किया है. वीडियो के बैकग्राउंड फिल्म का थीम सॉन्ग ‘संदेशे आते हैं…’ सॉन्ग बज रहा है. वीडियो में दिलजीत इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों के लुक में दिख रहे हैं.

इस दिन सिनेमाघरों में आएगी फिल्म

आपको बता दें कि'बॉर्डर 2’ फिल्म साल 1997 में आई 'बॉर्डर' का सीक्वल है. 'बॉर्डर' बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती है. यह फिल्म कई नैशनल अवार्ड से नवाजी गई थी. वहीं फिल्म के गाने और डायलॉग आज भी दर्शकों की जुबां पर चढ़े रहते हैं.

अब देखना होगा कि आने वाले इस सीक्वल पर दर्शकों का क्या रिएक्शन होता है. फिल्म फिल्म 23 जनवरी 2025 को थिएटर्स में होने को तैयार है. फिल्म में सनी देओल , दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन के अलावा अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा भी हैं.