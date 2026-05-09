'मेरा घर इससे भी बड़ा है', समर्थ जुरेल के घर पहुंचते ही दिलीप ने फराह खान के सामने मारी शेखी

टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान इन दिनों अपने मजेदार यूट्यूब व्लॉग्स को लेकर खूब चर्चा में हैं. उनके वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान उनके कुक दिलीप खींचते है, जो अपनी सीधी-सादी बातों और मजेदार अंदाज से हर किसी का दिल जीत लेते हैं. हाल ही में फराह और दिलीप टीवी एक्टर समर्थ जुरेल के मुंबई वाले घर पहुंचे. यहां घर के टूर के दौरान दिलीप की बातों से फराह भी एक पल के लिए हैरान हो गईं और वहां सभी लोग हंसने लगे.

दिलीप की बात सुन चौंकी फराह खान

समर्थ जुरेल ने फराह और दिलीप को अपने शानदार अपार्टमेंट का पूरा टूर करवाया. उनका घर बहुत स्टाइलिश और मॉडर्न लुक वाला है. घर में बड़ा डाइनिंग एरिया, खूबसूरत बालकनी, मॉड्यूलर किचन और शानदार इंटीरियर देखने को मिला. फराह भी उनका घर देखकर बहुत इंप्रेस हुई. इसी बीच उन्होंने मजाकिया अंदाज में दिलीप से कहा, 'एक दिन तुम्हारा भी ऐसा घर होगा.' लेकिन दिलीप ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, 'मैडम, मेरा घर इससे भी बड़ा है.' दिलीप की ये बात सुनते ही फराह कुछ पल के लिए चौंक गईं, क्योंकि ये बात उन्होंने सीधे समर्थ के सामने कह दी थी. समार्थ भी ये सुनकर हंसने लगे.

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इसके बाद समार्थ ने फराह से कहा कि उन्होंने उनका घर पहले देखा हुआ है और वो काफी बड़ा है. इस पर फराह ने हंसते हुए कहा, 'उसका घर अभी बन रहा है. वो तो ताजमहल बना रहा है.' फिर समार्थ ने फराह से पूछा, 'आपका घर दो मंजिल का है ना?' इस पर फराह ने जवाब दिया, 'नहीं, मेरा घर तीन मंजिल का है. लेकिन दिलीप चार मंजिल का घर बना रहा है.' फराह और दिलीप की ये हल्की-फुल्की नोकझोंक फैंस को काफी पसंद आ रही है.

दिलीप के साथ 2 साल से व्लॉग बना रही हैं फराह

बता दें कि फराह खान ने साल 2024 में अपने कुक दिलीप के साथ कुकिंग व्लॉग्स शुरू किया था. इन वीडियोज में दोनों अलग-अलग सितारों के घर जाते हैं और वहां नई-नई रेसिपी सीखते हैं. फराह कई बार बता चुकी हैं कि उन्हें यूट्यूब से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इतना ही नहीं, उन्होंने दिलीप और उनके परिवार की मदद भी की है. वहीं समर्थ जुरेल की बात करें तो वो 'बिग बॉस 17' में नजर आने के बाद ज्यादा चर्चा में आए और इन दिनों शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' में दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं.

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