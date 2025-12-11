पाकिस्तान की वजह से 'धुरंधर' को भारी नुकसान, इन 6 देशों में नहीं रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपाकिस्तान की वजह से 'धुरंधर' को भारी नुकसान, इन 6 देशों में नहीं रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म

Dhurandhar Ban In Gulf Countries: 'धुरंधर' कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब समेत 6 देशों में रिलीज नहीं हुई है. गल्फ कंट्रीज के देशों में फिल्म को बैन कर दिया गया है जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर भी हुआ है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 11 Dec 2025 04:47 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म भारत के साथ-साथ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी तहलका मचा रही है. लेकिन 'धुरंधर' कई देशों में रिलीज नहीं हो पाई है जिसकी वजह से फिल्म को भारी नुकसान भी हुआ है. गल्फ कंट्रीज के देशों में 'धुरंधर' को बैन कर दिया गया है जिसका असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर भी हुआ है.

'धुरंधर' को 6 देशों में रिलीज किए जाने की इजाजत नहीं मिली. इसकी वजह फिल्म का एंटी-पाकिस्तानी होना बताया जा रहा है. बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से लिखा- 'बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में 'धुरंधर' रिलीज नहीं हुई है.'

गल्फ देशों ने स्वीकार नहीं किया फिल्म का कंटेटं
'धुरंधर' को गल्फ कंट्रीज में बैन किए जाने को लेकर रिपोर्ट में आगे लिखा है- 'ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा होगा क्योंकि फिल्म को पाकिस्तान विरोधी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है. साथ ही, पहले भी ऐसी फिल्में इस रीजन में रिलीज होने में असफल रही हैं. फिर भी, 'धुरंधर' की टीम ने कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से, सभी देशों ने फिल्म के कंटेटं को स्वीकार नहीं किया. यही कारण है कि 'धुरंधर' खाड़ी देशों में से किसी में भी रिलीज नहीं हो पाई है.'

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बैन का असर
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 6 दिनों में 274.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. अगर फिल्म गल्फ देशों में भी रिलीज होती तो फिल्म ज्यादा कलेक्शन कर पाती. 6 देशों में बैन होने की वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भारी नुकसान हुआ है. हालांकि अपने 6 दिनों की कमाई के साथ 'धुरंधर' ने अपना बजट वसूल कर लिया है. बता दें कि 'धुरंधर' का बजट 250 करोड़ रुपए है.

'धुरंधर' की स्टार कास्ट
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' संसद पर हुए आतंकवादी हमले और 26/11 पर बेस्ड है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त अहम रोल में हैं. इसके अलावा सारा अर्जुन से 'धुरंधर' से बॉलीवुड डेब्यू किया है.

 
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 11 Dec 2025 04:19 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Gulf Countries Ranveer SIngh Dhurandhar
