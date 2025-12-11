पाकिस्तान की वजह से 'धुरंधर' को भारी नुकसान, इन 6 देशों में नहीं रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म भारत के साथ-साथ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी तहलका मचा रही है. लेकिन 'धुरंधर' कई देशों में रिलीज नहीं हो पाई है जिसकी वजह से फिल्म को भारी नुकसान भी हुआ है. गल्फ कंट्रीज के देशों में 'धुरंधर' को बैन कर दिया गया है जिसका असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर भी हुआ है.

'धुरंधर' को 6 देशों में रिलीज किए जाने की इजाजत नहीं मिली. इसकी वजह फिल्म का एंटी-पाकिस्तानी होना बताया जा रहा है. बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से लिखा- 'बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में 'धुरंधर' रिलीज नहीं हुई है.'

गल्फ देशों ने स्वीकार नहीं किया फिल्म का कंटेटं

'धुरंधर' को गल्फ कंट्रीज में बैन किए जाने को लेकर रिपोर्ट में आगे लिखा है- 'ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा होगा क्योंकि फिल्म को पाकिस्तान विरोधी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है. साथ ही, पहले भी ऐसी फिल्में इस रीजन में रिलीज होने में असफल रही हैं. फिर भी, 'धुरंधर' की टीम ने कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से, सभी देशों ने फिल्म के कंटेटं को स्वीकार नहीं किया. यही कारण है कि 'धुरंधर' खाड़ी देशों में से किसी में भी रिलीज नहीं हो पाई है.'

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बैन का असर

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 6 दिनों में 274.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. अगर फिल्म गल्फ देशों में भी रिलीज होती तो फिल्म ज्यादा कलेक्शन कर पाती. 6 देशों में बैन होने की वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भारी नुकसान हुआ है. हालांकि अपने 6 दिनों की कमाई के साथ 'धुरंधर' ने अपना बजट वसूल कर लिया है. बता दें कि 'धुरंधर' का बजट 250 करोड़ रुपए है.

'धुरंधर' की स्टार कास्ट

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' संसद पर हुए आतंकवादी हमले और 26/11 पर बेस्ड है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त अहम रोल में हैं. इसके अलावा सारा अर्जुन से 'धुरंधर' से बॉलीवुड डेब्यू किया है.