आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है. इस फिल्म को दुनियाभर में पसंद किया जा रहा है और ये जमकर कमाई कर रही है. धुरंधर के आगे कोई फिल्म नहीं टिक पा रही है. धुरंधर दो हफ्ते से सिनेमाघरों पर कब्जा करके बैठी है. वर्ल्डवाइड इसने जबरदस्त कमाई की है और अब सनी देओल की गदर 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. गदर 2 का लाइफटाइम कलेक्शन पीछे रह गया है.

धुरंधर ने शुक्रवार को अच्छी कमाई की है. मगर ये कलेक्शन फिल्म का अब तक का सबसे कम कमाई रही है. धुरंधर ने शुक्रवार को 22.50 करोड़ कमाए हैं. वहीं वर्ल्डवाइड ग्रॉस 35 करोड़ का कलेक्शन किया है. टिकट की विडों पर धुरंधर का कब्जा है.फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन सामने आ गया है. अब ये 800 करोड़ के करीब पहुंच गई है.

वर्ल्डवाइड किया इतना कलेक्शन

रणवीर सिंह की धुरंधर इंडिया में 483 करोड़ का कलेक्शन 15 दिन में कर चुकी है. आज ये फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी.वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 745 करोड़ ग्रॉस कमा लिए हैं. शनिवार की कमाई के बाद ये आंकड़ा 800 करोड़ पार कर जाएगा.

गदर 2 का तोड़ा रिकॉर्ड

धुरंधर अब सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों की टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गई है. इसने आज गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. गदर 2 (691.08 करोड़) का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब इसकी नजरें आमिर खान की पीके (792 करोड़) और विक्की कौशल की छावा (807 करोड़) पर हैं.ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि अगर धुरंधर ऐसे ही कमाती रही तो शाहरुख खान की पठान (1050 करोड़) का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है.

धुरंधर की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म के अगले पार्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

