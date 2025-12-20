बॉलीवुड में अक्सर देखने को मिला है कि सेलेब्स के बच्चे ज्यादातर एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने की सोचते हैं. बहुत सारे स्टार किड्स ने तो इंडस्ट्री में एंट्री तक मार ली है. उनमें से कुछ सक्सेसफुल रहे तो कुछ फ्लॉप हो गए. लेकिन,माधुरी दीक्षित के बेटों का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री एक सर्कस है.

ऐसे में वो इससे दूर रहना पसंद करते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान माधुरी ने अपने दोनों बेटों अरिन और रयान के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उनके दोनों बेटे क्या करते हैं और उनका किस चीज में इंट्रेस्ट है. साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी खुलासा किया कि उनके दोनों बेटे लाइमलाइट से क्यों दूर रहते हैं और उन्होंने उन्हें दूर क्यों रखा है.

माधुरी ने करियर के पीक पर की शादी

मालूम हो करियर के पीक पर माधुरी दीक्षित ने डॉ श्रीराम नेने संग शादी कर ली थी और उसके बाद अमेरिका के डेनवर में शिफ्ट हो गईं.माधुरी ने वहीं अपने दोनों बेटों को जन्म दिया और अपने करियर से दूरी बना ली.हालांकि, माधुरी कुछ साल पहले इंडिया वापस आ गईं.

माधुरी अभी भी एक्टिंग में सक्रिय हैं, लेकिन उनके दोनों बेटों का एक्टिंग और फिल्मों से कोई लेना-देना नहीं है.माधुरी ने बताया कि उनके दोनों बेटे इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते हैं. मिड डे से बात करते हुए माधुरी ने अपने बेटे के बारे में कहा,'बड़े बेटे को फिल्मों में आने का थोड़ा-बहुत ख्याल तो था, लेकिन कुछ लगता है कि उनका असली जुनून म्यूजिक है.'

ऐसे में वो अपना म्यूजिक खुद प्रोड्यूस करते हैं और बाकी सब कुछ खुद ही करते हैं. उन्होंने अपने स्कूल में म्यूजिक को माइनर सब्जेक्ट और कंफ्यूटर इंजीनियरिंग को मेन सब्जेक्ट के तौर पर चुना था.'एक्ट्रेस ने बताया कि उनके बेटे अरिन ने ग्रेजुएशन कर लिया है और ऐपल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं.'

एक्ट्रेस ने बताया कि फिलहाल अरिन नॉइज कैंसिलेशन प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं.माधुरी ने बताया कि उनके छोटे बेटे रयान को तो फिल्मों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है. वो साइंस एंड टेक्नॉलॉजी फील्ड में है. माधुरी ने बताया,'उनका छोटा बेटा यूएससी कॉलेज में पढ़ रहा है. वो साइंस एंड टेक्नॉलॉजी में इंट्रेस्ट रखता है. वो वाकई बहुत टैलेंटेड है.'