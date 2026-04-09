Ranveer Singh से लेकर Sanjay Dutt तक, कितनी है 'धुरंधर 2' के स्टार्स की असली उम्र?
रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों की एक्टिंग से सजी फिल्म 'धुरंधुर 2' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. आइए ऐसे में फिल्म के स्टार्स की असल उम्र जानते हैं.
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' जब से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, लगातार खबरों में है. ये फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और इसने अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं. आइए हम आपको 'धुरंधुर 2' के सभी स्टार्स की असली उम्र बताते हैं.
40 साल के हैं रणवीर सिंह
स्पाई एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर 2' के हीरो रणवीर सिंह हैं. इस फिल्म में उन्होंने हमजा अली मजारी/जसकीरत सिंह रंगी का किरदार निभाया है. रणवीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में शामिल हैं. फिल्म में उनकी अदाकारी ने सबका दिल जीत लिया है. रणवीर की उम्र फिलहाल 40 साल है. वो 6 जून को अपना जन्मदिन मनाते हैं.
आर माधवन और अर्जुन राम की उम्र जानिए
'धुरंधर 2' में आर माधवन भी अहम भूमिका में हैं. उन्होंने फिल्म में IB के डायरेक्टर अजय सान्याल की भूमिका निभाई है. माधवन अभी 55 साल के हैं और वो 1 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. उधर, अर्जुन राम फिल्म में मेजर इकबाल का रोल निभा रहे हैं. उनकी एक्टिंग भी लोगों को खूब पसंद आई. अर्जुन का जन्म 26 नवंबर, 1972 को हुआ था. वो अभी 53 साल के हैं.
सारा अर्जुन और रणवीर सिंह की उम्र में 20 साल का अंतर
रणवीर सिंह 'धुरंधर 2' में 20 साल छोटी सारा अर्जुन के साथ रोमांस करते नजर आए. एक्ट्रेस ने फिल्म में हमजा की पत्नी यालिना जमाली का रोल प्ले किया है. सारा अर्जुन केवल 20 साल की हैं और वो 18 जून को अपना जन्मदिन मनाती हैं. बता दें कि रणवीर और सारा के बीच 20 साल की अंतर काफी चर्चा में रहा है.
संजय दत्त भी खूब चर्चा में रहे
दिग्गज एक्टर संजय दत्त भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म में उन्होंने ल्यारी टास्क फोर्स SSP चौधरी असलम का किरदार निभाया है. हमेशा की तरह संजय दत्त की एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है. फिलहाल संजय की उम्र 66 साल है और वो 29 जुलाई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं.
'धुरंधर 2' का स्टार कास्ट में सबसे बड़े राकेश बेदी
इसके अलावा फिल्म में एक्टर राकेश बेदी की एक्टिंग भी लोगों को काफी पसंद आई. फिल्म में उन्होंने जमील जमाली का किरदार निभाया है. राकेश रियल लाइफ में 71 साल के हैं. उनका जन्म 1 जनवरी, 1956 को हुआ था.
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