आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर हर दिन नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. ये फिल्म अब 600 करोड़ी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है. बॉक्स ऑफिस पर सफलता के अलावा, 'धुरंधर' की खूब चर्चा हो रही है और इंटरनेट पर भी इसकी खूब चर्चा है. लोग फिल्म के अभिनय और कहानी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसके म्यूजिक ने भी धूम मचाई हुई है.

अक्षय खन्ना के एंट्री सॉन्ग 'FA9LA' से लेकर 'शरारत' तक, हर सॉन्ग की खूब तारीफ हो रही है. वहीं विजय गांगुली द्वारा कोरियोग्राफ किए गए 'शरारत' गाने में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा नजर आ रही हैं और यह दर्शकों के बीच खूब पॉपुलर हो रहा है.हाल ही में निक जोनस को इस पर थिरकते हुए देखकर इंटरनेट पर हलचल मच गई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के लिए तमन्ना भाटिया पहली पसंद थीं?

'धुरंधर' के 'शरारत' सॉन्ग के लिए तमन्ना थी पहली पसंद

कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया और बताया कि आदित्य धर ने तमन्ना को इस गाने के लिए लेने के आइडिया को खारिज कर दिया था. निर्देशक की सोच को समझाते हुए विजय ने फिल्मीज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मेरे मन में तो वही थीं. मैंने उनका नाम सुझाया था, लेकिन आदित्य बिल्कुल क्लियर थे कि वह ऐसा गाना नहीं चाहते थे जिसे लोग आइटम सॉन्ग कहते हैं, जो कहानी से हटकर हो. अगर सिर्फ एक लड़की पर ही गाना होता, तो कहानी से ध्यान हट जाता." उन्होंने आगे बताया कि गाने में एक के बजाय दो परफॉर्मर क्यों हैं, "इसलिए इसमें एक नहीं बल्कि दो लड़कियां हैं."

'शरारत' सॉन्ग के लिए क्यों तमन्ना को किया गया रिजेक्ट?

हम नहीं चाहते थे कि सारा ध्यान सिर्फ एक इंसान पर फोकस्ड हो. अगर तमन्ना होती, तो कहानी की बजाय उनेके बारे में ही बात होती.” उन्होंने आगे कहा, “फिल्म में जो हो रहा था, उसमें बहुत कुछ चल रहा था, और अगर आप कहानी से हटकर देखें, तो गाना सिर्फ एक कट-टू सॉन्ग बनकर रह जाता है.”

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

इस बीच, ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है, हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों जैसे ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ से मिल रही कड़ी टक्कर से बेपरवाह. इस स्पाई थ्रिलर ने भारत में पहले ही 555.75 करोड़ कमा लिए हैं और इसकी रफ्तार धीमी होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं.

रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी सबसे तेज भारतीय फिल्म बन गई है, जिसने सिर्फ 16 दिनों में यह उपलब्धि हासिल कर ली है. यह सिर्फ ‘पुष्पा 2’ से पीछे है, जिसने 11 दिनों में यह आंकड़ा पार किया था. हिंदी फिल्मों में, ‘धुरंधर’ ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है, जिसने ‘जवान’ को पीछे छोड़ दिया है, जिसे इस एलिट क्लब में एंट्री करने में 18 दिन लगे थे. ‘धुरंधर’ में णवीर और अक्षय के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी हैं.