बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' को लेकर फैंस में काफी क्रेज नजर आ रहा है. फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. इससे पहले ही मेकर्स खुलासा कर चुके हैं कि 'धुरंधर' 2 पार्ट्स में बनने वाली है. वहीं अब दर्शकों में 'धुरंधर' के रनटाइम को लेकर भी काफी एक्साइटमेंट पैदा हो गई है. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 'धुरंधर' पिछले 17 सालों में रिलीज हुई फिल्मों में सबसे लंबी होगी.

बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से लिखा- 'धुरंधर पार्ट 1 की लंबाई लगभग 3 घंटे 32 मिनट बताई जा रही है. फाइनल रन टाइम अभी सीक्रेट रखा गया है. लेकिन उम्मीद है कि ये लगभग साढ़े तीन घंटे लंबी होगी. सेंसर सर्टिफिकेट लेने का प्रॉसेस शुरू हो गया है. कुछ दिनों में जब सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड (सीबीएफसी) फिल्म को पास कर देगा, तब इसकी सही रन टाइमिंग पता चल पाएगी.'

शुरू से आखिर तक बंधे रहेंगे दर्शक

रिपोर्ट में आगे लिखा है- 'धुरंधर एक विशाल कहानी कहता है और इसीलिए इसका रनटाइम भी लंबा है. निर्देशक आदित्य धर एक कुशल कहानीकार हैं. उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक (2019) या उनके प्रोडक्शन की फिल्में जैसे आर्टिकल 370 (2024), धूम धाम (2025) और हाल ही में रिलीज हुई बारामूला (2025) को ही देख लीजिए. वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी फिल्मों में बहुत कुछ हो और कहानी ज्यादा खींची हुई न लगे. धुरंधर की कहानी भी कुछ ऐसी ही होगी. इतना कुछ होगा कि दर्शक शुरू से आखिर तक बंधे रहेंगे.'

जोधा अकबर के बाद दूसरी लंबी फिल्म होगी 'धुरंधर'

बता दें कि 'धुरंधर' पिछले 17 सालों में अब तक रिलीज हुई सबसे लंबी फिल्मों को मात दे देगी. अगर रणवीर सिंह की इस फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 32 मिनट होता है तो ये जोधा अकबर के बाद बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्म होगी. साल 2008 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की ये फिल्म 3 घंटे 34 मिनट लंबी थी.

'धुरंधर' की स्टार कास्ट

'धुरंधर' को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में होंगे. फिल्म में उनके साथ सारा अर्जुन बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी. इसके अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन भी 'धुरंधर' में अहम रोल में दिखाई देंगे.