पाकिस्तान में 'धुरंधर' का तूफान, बनी 20 सालों में सबसे ज्यादा पायरेटेड बॉलीवुड फिल्म

'धुरंधर' दुनिया भर में डंका बजा रही है और धुआंधार कलेक्शन कर रही है. रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 6 खाड़ी देशों में रिलीज नहीं हुई है और ना ही फिल्म पड़ोसी देश पाकिस्तान में रिलीज हुई है. इसते बावजूद पाकिस्तानी 'धुरंधर' को धड़ल्ले से चोरी-छिपे देख रहे हैं. पाकिस्तान के नागरिक फिल्म को पायरेटेड साइट्स से धड़ाधड़ डाउनलोड कर रहे हैं. ऐसे में 'धुरंधर' पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा पायरेटेड बॉलीवुड फिल्म बन गई है.

'धुरंधर' को एंटी पाकिस्तानी फिल्म होने की वजह से खाड़ी देशों में रिलीज नहीं होने दिया. वहीं पाकिस्तान में भारतीय आर्टिस्ट और फिल्में बैन हैं, इसीलिए यहां भी ये फिल्म रिलीज नहीं हुई. लेकिन इसका 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस पर कोई खास असर नहीं हुआ. इस बीच पाकिस्तानी 'धुरंधर' को पायरेटेड साइट्स से डाउनलोड करके देख रहे हैं.

पाकिस्तान में दहाड़ रही 'धुरंधर'

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 12 दिनों में पायरेटेड साइट्स से 'धुरंधर' को लगभग 2 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है. दर्शक कथित तौर पर टॉरेंट, वीपीएन और इललीगल लिंक के जरिए रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर फिल्म को देख रहे हैं. इसी के साथ 'धुरंधर' पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा पायरेटेड बॉलीवुड फिल्म बन गई है. रणवीर सिंह की फिल्म ने पायरेसी के मामले में शाहरुख खान की 'रईस' और 2.0 जैसी पिछली हिट फिल्मों को मात दे दी है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को रिलीज हुए अब दो हफ्ते हो गए हैं और ये अब भी हर रोज डबल डिजिट में कमा रही है. 13 दिनों में फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 454.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी 'धुरंधर' 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है.

View this post on Instagram A post shared by Jio Studios (@officialjiostudios)

'धुरंधर' की स्टार कास्ट

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सारा अर्जुन, सौम्या टंडन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन जैसे कलाकार भी अहम किरदार अदा करते दिखाई दिए हैं.