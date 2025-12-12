'धुरंधर' ने सैकड़ों रिकॉर्ड तोड़े लेकिन इन 11 फिल्मों को छू भी नहीं पाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' से जुड़े वीडियो, मीम्स और ओपनियन से पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है. फिल्म के रिलीज होते ही इसके बारे में इतनी बातें हुईं कि हर सिनेप्रेमी फिल्म देखने के लिए उत्सुक दिख रहा है.

फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इसका कलेक्शन 5 दिसंबर से लेकर अभी तक हर दिन कमाल हो रहा है. उम्मीद तो ये तक लगा ली है कई ट्रेड एक्सपर्ट्स ने कि अब बहुत जल्द ही ये साल की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है.

पहले वीक में 'धुरंधर' ने बनाया गजब रिकॉर्ड

फिल्म ने फर्स्ट वीक में ही 207.25 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया और ऐसा करते ही ये साल 2025 की दूसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई जिसने फर्स्ट वीक में 200 करोड़ का आंकड़ा पार लिया.

फिल्म अब भी हर रोज खूब कमा रही है और बहुत जल्द 250 करोड़ी बनने वाली है. इसके बावजूद ये फिल्म पहले हफ्ते में कमाई के मामले में अब तक रिलीज हुई 11 बॉलीवुड फिल्मों की रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई. यहां उन्हीं की लिस्ट देखते हैं.





'धुरंधर' नहीं तोड़ पाई इन 11 फिल्मों का फर्स्ट वीक कलेक्शन रिकॉर्ड

सैक्निल्क के डेटा के मुताबिक 'धुरंधर' ने एक ही वीक में 200 करोड़ी बनने का इतिहास तो बनाया, लेकिन नीचे दी गई 11 फिल्मों के फर्स्ट वीक कलेक्शन को पार नहीं कर पाई. 15 फिल्मों की इस लिस्ट में कुछ साउथ फिल्में भी हैं जिनके हिंदी वर्जन की कमाई यहां दी गई है.

फिल्म फर्स्ट वीक कलेक्शन (करोड़ रुपये में) पुष्पा 2 द रूल 425.60 पठान 351 जवान 347.98 एनिमल 300.81 स्त्री 2 291.65 गदर 2 284.63 केजीएफ 2 268.63 बाहुबली 2 247 सुल्तान 229.16 वॉर 228.50 छावा 219.65 धुरंधर 207.25 टाइगर जिंदा है 206.04 संजू 202.51 दंगल 197.54

'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड भी किया कमाल

रणवीर सिंह की फिल्म भले ही टॉप 11 फिल्मों का रिकॉर्ड न तोड़ पाई हो, लेकिन इसकी कमाई हर दिन कमाल कर रही है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन देखें तो ये सिर्फ एक हफ्ते में 313.75 करोड़ रुपये हो चुका है. यानी फिल्म को इंडिया के साथ-साथ दुनियाभर के दर्शक भी खूब पसंद कर रहे हैं.