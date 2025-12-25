हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनअंकिता लोखंडे से करण सिंह ग्रोवर तक, बॉलीवुड में नहीं चल पाया इन टीवी सितारों का करियर

अंकिता लोखंडे से करण सिंह ग्रोवर तक, बॉलीवुड में नहीं चल पाया इन टीवी सितारों का करियर

TV Actors Failed In Bollywood: कई टीवी सितारे छोटे पर्दे पर काफी मशहूर रहे और फिर उन्होंने बॉलीवुड का रूख किया लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्हें बॉलीवुड में वैसी सफलता नहीं मिल पाई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Dec 2025 02:43 PM (IST)
TV Actors Failed In Bollywood: कई टीवी सितारे छोटे पर्दे पर काफी मशहूर रहे और फिर उन्होंने बॉलीवुड का रूख किया लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्हें बॉलीवुड में वैसी सफलता नहीं मिल पाई.

अंकिता लोखंडे, करण सिंह ग्रोवर, आमना शरीफ और जेनिफर विंगेट जैसे कई लोकप्रिय टीवी सितारों ने छोटे पर्दे पर बड़ी पहचान बनाई, लेकिन फिल्मों में कदम रखने के बाद उन्हें बॉलीवुड में वैसी सफलता नहीं मिल सकी, जैसा नाम उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में कमाया था.

1/7
‘पवित्र रिश्ता’ से लोकप्रिय हुईं अंकिता लोखंडे ने मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी, बागी 3 और वीर सावरकर जैसी फिल्मों में काम किया. बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद भी वह बॉलीवुड में मजबूत पहचान नहीं बना सकीं, हालांकि टीवी इंडस्ट्री में आज भी उनका नाम मजबूती से लिया जाता है.
‘पवित्र रिश्ता’ से लोकप्रिय हुईं अंकिता लोखंडे ने मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी, बागी 3 और वीर सावरकर जैसी फिल्मों में काम किया. बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद भी वह बॉलीवुड में मजबूत पहचान नहीं बना सकीं, हालांकि टीवी इंडस्ट्री में आज भी उनका नाम मजबूती से लिया जाता है.
2/7
साल 2003 में टीवी शो ‘कहीं तो होगा’ से घर-घर पहचान बनाने वाली आमना शरीफ रातोंरात स्टार बन गई थीं. 2009 में उन्होंने फिल्म ‘आलू चाट’ से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी. टीवी पर बड़ी पहचान बनाने के बावजूद, फिल्मों में आमना को वो मुकाम नहीं मिल पाया.
साल 2003 में टीवी शो ‘कहीं तो होगा’ से घर-घर पहचान बनाने वाली आमना शरीफ रातोंरात स्टार बन गई थीं. 2009 में उन्होंने फिल्म ‘आलू चाट’ से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी. टीवी पर बड़ी पहचान बनाने के बावजूद, फिल्मों में आमना को वो मुकाम नहीं मिल पाया.
Published at : 25 Dec 2025 02:43 PM (IST)
Tags :
Karan Singh Grover Jennifer Winget Aamna Sharif Ankita Lokhande

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट की तैयारी? नितिन नबीन से मिले RLM के ये 3 विधायक
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट की तैयारी? नितिन नबीन से मिले RLM के ये 3 विधायक
इंडिया
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
टेलीविजन
'भटकने की जरूरत..' टीवी की इस 'नागिन' को दोस्त से था प्यार, ब्रेकअप से टूटी एक्ट्रेस का छलका दर्द
टीवी की इस 'नागिन' को दोस्त से था प्यार, ब्रेकअप से टूटी एक्ट्रेस का छलका दर्द
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Rupee और Bonds पर RBI का Rs. 3 Lakh Crore का Game-Changer Step| Paisa Live
Bangladesh पहुंचा Khaleda Zia का बेटा Tariq Rehman, बदलने वाला है पीएम ! । Yunus Khan
Bhay Interview: Gaurav Tiwari की mysterious stories, Real Horror Locations और Spooky BTS experience Ft. Danish Sood
BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल को अब BJP का प्रेरणा स्थल देगा कड़ी टक्कर । Ataj Jayanti
BMC Election से Raj Thackeray के नेता के इस नेता के पोस्ट ने मचा दिया चुनावी मैदान में तहलका

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट की तैयारी? नितिन नबीन से मिले RLM के ये 3 विधायक
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट की तैयारी? नितिन नबीन से मिले RLM के ये 3 विधायक
इंडिया
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
टेलीविजन
'भटकने की जरूरत..' टीवी की इस 'नागिन' को दोस्त से था प्यार, ब्रेकअप से टूटी एक्ट्रेस का छलका दर्द
टीवी की इस 'नागिन' को दोस्त से था प्यार, ब्रेकअप से टूटी एक्ट्रेस का छलका दर्द
क्रिकेट
CSK ने जिस खिलाड़ी पर 14.2 करोड़ में खरीदा, अब उसी ने डेब्यू पर किया कमाल, झटके इतने विकेट
CSK ने जिस खिलाड़ी पर 14.2 करोड़ में खरीदा, अब उसी ने डेब्यू पर किया कमाल, झटके इतने विकेट
शिक्षा
​पढ़ाई का प्रेशर न बने परेशानी, एक्सपर्ट्स ने बताया स्ट्रेस-फ्री बोर्ड एग्जाम का मंत्र
​पढ़ाई का प्रेशर न बने परेशानी, एक्सपर्ट्स ने बताया स्ट्रेस-फ्री बोर्ड एग्जाम का मंत्र
यूटिलिटी
क्या आप भी जमकर देखते हैं पाइरेटेड मूवी, जानें ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
क्या आप भी जमकर देखते हैं पाइरेटेड मूवी, जानें ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
जनरल नॉलेज
कौन हैं अल हिंद एयरलाइन के मालिक, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?
कौन हैं अल हिंद एयरलाइन के मालिक, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Embed widget