अंकिता लोखंडे से करण सिंह ग्रोवर तक, बॉलीवुड में नहीं चल पाया इन टीवी सितारों का करियर
TV Actors Failed In Bollywood: कई टीवी सितारे छोटे पर्दे पर काफी मशहूर रहे और फिर उन्होंने बॉलीवुड का रूख किया लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्हें बॉलीवुड में वैसी सफलता नहीं मिल पाई.
अंकिता लोखंडे, करण सिंह ग्रोवर, आमना शरीफ और जेनिफर विंगेट जैसे कई लोकप्रिय टीवी सितारों ने छोटे पर्दे पर बड़ी पहचान बनाई, लेकिन फिल्मों में कदम रखने के बाद उन्हें बॉलीवुड में वैसी सफलता नहीं मिल सकी, जैसा नाम उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में कमाया था.
Published at : 25 Dec 2025 02:43 PM (IST)
अंकिता लोखंडे से करण सिंह ग्रोवर तक, बॉलीवुड में नहीं चल पाया इन टीवी सितारों का करियर
