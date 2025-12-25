अंकिता लोखंडे से करण सिंह ग्रोवर तक, बॉलीवुड में नहीं चल पाया इन टीवी सितारों का करियर

साल 2003 में टीवी शो ‘कहीं तो होगा’ से घर-घर पहचान बनाने वाली आमना शरीफ रातोंरात स्टार बन गई थीं. 2009 में उन्होंने फिल्म ‘आलू चाट’ से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी. टीवी पर बड़ी पहचान बनाने के बावजूद, फिल्मों में आमना को वो मुकाम नहीं मिल पाया.