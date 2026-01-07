बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली से शादी की है. दोनों हमेशा कपल गोल सेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. वहीं फैंस भी इस जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं. दो बच्चों के पेरेंट्स बन चका ये कपल पब्लिकली भी एक दूसरे के लिए प्यार जताने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. वहीं बुधवार की सुबह विराट कोहली एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए. इस दौरान क्रिकेटर अपनी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का नाम अपने दिल पर फ्लॉन्ट करते हुए नजर आए. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

विराट कोहली ने अनुष्का का दिल पर लिखवाया नाम

बता दें कि विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ अपकमिंग वनडे सीरीज से पहले, मुंबई पहुंचे थे और इस दौरान क्रिकेटर ने अपनी कार की ओर जाते समय कैमरों के लिए प्यारी सी स्माइल दी. जहां फैंस 11 जनवरी से शुरू होने वाली सीरीज में उन्हें मैदान पर खेलते देखने के लिए बेताब हैं, वहीं एयरपोर्ट पर हर किसी की निगाहें उनके आउटफिट पर ही टिकी रहीं. दरअसल कोहली मुंबई एयरपोर्ट से स्मार्ट ब्लैक कार्डिगन, मैचिंग ब्लैक टी-शर्ट और जींस पहने हुए बाहर निकले थे. इस दौरान हर किसी का ध्यान उनके कार्डिगन पर बने दिल पर गया जिस पर रेड कलर का 'A' लिखा था. जिससे यह अटकलें लगने लगीं कि यह उनकी अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा के लिए उनका प्यार है.





विराट कोहली के कार्डिगन पर 'A' देख फैंस कर रहे कमेंट

यह बात 'विरुष्का' के फैंस की नजरों से नहीं बची और उन्होंने कमेंट्स में लिखा, "उनके स्वेटर पर बना 'A' - अनुष्का के लिए 'A" एक अन्य ने कहा, "इतना प्यार, आप तो सच में किंग हैं", जबकि एक और ने कहा, "उनकी टी-शर्ट पर बना 'A' अनुष्का कितनी लकी हैं यार."

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने साथ में मनाया नया साल

अनुष्का और विराट दुबई रवाना होने से पहले कुछ समय के लिए भारत में थे, जहां उन्होंने दोस्तों और परिवार के साथ नया साल मनाया. ऐसी अफवाहें थीं कि यह जोड़ा अपने दोनों बच्चों वामिका और अकाय को भी जश्न में साथ लाया था.हालांकि, वे उन्हें कैमरे और लाइमलाइट से दूर रखने में कामयाब रहे थे.