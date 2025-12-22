हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhurandhar Box Office Day 18: 'धुरंधर' आज फाइनली दो फिल्मों के सबसे बड़े रिकॉर्ड के करीब पहुंची, जानें कमाई

Dhurandhar Box Office Day 18: 'धुरंधर' आज फाइनली दो फिल्मों के सबसे बड़े रिकॉर्ड के करीब पहुंची, जानें कमाई

Dhurandhar Box Office Collection Day 18: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की स्पीड सोमवार आते ही धीमी हो गई या अब भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जलवा बरकरार है? यहां जानिए पूरी डिटेल

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 22 Dec 2025 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय खन्ना के जबरदस्त स्वैग वाली फिल्म 'धुरंधर' ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर खूब कहर बरपाया. फिल्म ने कल 38.5 करोड़ रुपये का बढ़िया कलेक्शन करते हुए थर्ड संडे सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म 'पुष्पा 2' को भी पीछे कर दिया.

अब फिल्म आज फिर से वीकडेज में एंट्री कर चुकी है और आज तीसरे सोमवार फिल्म की कमाई क्या बहुत तेजी से घटी है या फिर अब भी दर्शक फिल्म देखने जा रहे हैं? ये जान लेते हैं.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

  • पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ रुपये करने वाली इस एक्शन एडवेंचर स्पाई-थ्रिलर फिल्म ने दूसरे हफ्ते अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और 253.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया.
  • तीसरे वीकेंड की कमाई भी गजब रही. इन तीन दिनों में 22.5, 34.25 और 38.5 करोड़ रुपये कमाते हुए फिल्म ने इस वीकेंड 95.25 करोड़ रुपये बटोरे.
  • अब आज यानी 18वें दिन 4:05 बजे तक फिल्म 4.72 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 560.47 करोड़ का कलेक्शन कर लिया. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'छावा'-'स्त्री 2' की लाइफटाइम कमाई से कितनी दूर 'धुरंधर'

  • 2025 की शुरुआत में साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर 'छावा' ने 601.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं पिछले साल रिलीज हुई 'स्त्री 2' ने 597.99 करोड़ कमाए थे. अब 'धुरंधर' की कमाई की स्पीड देखकर लग रहा है कि ये रिकॉर्ड बहुत जल्द टूटने वाले हैं.
  • 'छावा' ने 7.75 करोड़ और 'स्त्री 2' ने 6.75 करोड़ रुपये का थर्ड मंडे बिजनेस किया था. 'धुरंधर' का थर्ड मंडे कलेक्शन इन दोनों फिल्म से ज्यादा होता दिख रहा है. जिससे साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में भी दर्शक फिल्म को अपना प्यार दे सकते हैं.
  • 'छावा'-'स्त्री 2' दोनों के रिकॉर्ड तोड़ने से 'धुरंधर' अब सिर्फ 25-30 करोड़ रुपये की दूरी पर है जो हर घंटे और कम होती दिख रही है.
 
 
 
 
 
'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त और अर्जुन रामपाल-आर माधवन की कमाल की एक्टिंग के दीवाने पूरी दुनिया के दर्शक भी हो चुके हैं. यही वजह है कि फिल्म ने 17 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक 847.25 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी कर लिया है.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 22 Dec 2025 03:44 PM (IST)
Box Office Ranveer SIngh Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar Box Office Collection
