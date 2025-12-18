हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कोई छापा नहीं पड़ा है...' शिल्पा शेट्टी के घर पर आयकर विभाग ने नहीं मारी रेड, वकील ने बताया सच

Shilpa Shetty House Raid Truth: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पर आयकर विभाग का छापा नहीं पड़ा है. एक्ट्रेस के वकील ने बताया है कि अधिकारियों ने उनके घर पर सिर्फ रेगुलर जांच की हैं.

By : सूरज ओझा | Edited By: दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 18 Dec 2025 11:15 PM (IST)
Preferred Sources

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ने की खबरें सामने आई थीं. कहा जा रहा था कि उनके बैस्टियन रेस्टोरेंट से जुड़े विवाद के चलते अधिकारी उनके घर पर छानबीन कर रही है. लेकिन अब एक्ट्रेस ने इन तमाम खबरों को झूठा करार दे दिया है. शिल्पा शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिल ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए खुलासा किया है कि एक्ट्रेस के घर पर इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा है.

शिल्पा शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा- 'मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की तरफ से मैं पुष्टि करता हूं कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ किसी भी तरह की आयकर छापेमारी नहीं हुई है. आयकर अधिकारी मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के मामले की रेगुलर इन्वेस्टिगेशन रहे हैं.'

अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लेंगी एक्ट्रेस
एक्ट्रेस के वकील ने आगे साफ किया है कि आयकर विभाग की छापेमारी की अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने कहा- जिस किसी ने भी पब्लिकली शरारती ढंग से ये दावा किया है कि इन घटनाक्रमों का कथित आर्थिक अपराध शाखा के मामले से कोई कनेक्शन है, उसे अदालत में कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा. मैं दोबारा बता रहा हूं कि मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने साफ तौर पर कहा है कि उनके घर पर कोई आयकर छापेमारी नहीं हुई है.

शिल्पा शेट्टी ने खोला नया रेस्टोरेंट
बता दें कि 18 दिसंबर 2025 को शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट बैस्टियन गार्डन सिटी पर केस दर्ज हुआ था. रेस्टोरेंट पर तय समय से ज्यादा समय तक खुला रहने का आरोप था. वहीं इस विवाद के बीच आज शिल्पा ने अपने नए रेस्टोरेंट की अनाउंसमेंट कर दी है. एक्ट्रेस ने  नए रेस्टोरेंट की अनाउंसमेंट करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसके साथ शिल्पा ने कैप्शन में लिखा- 'दरवाजे खुलने के लिए तैयार हैं, किचन में हलचल है और अम्मा ने आधिकारिक तौर पर हां कह दा है. 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे से रात 1 बजे तक खुला रहेगा, सीधे अंदर आएं, कोई रिजर्वेशन नहीं.'

Published at : 18 Dec 2025 11:03 PM (IST)
Shilpa Shetty Raj Kundra Income Tax Raid
