हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Runtime: 'धुरंधर 2' का रनटाइम हुआ रिवील? जानें कितनी लंबी होगी रणवीर सिंह की ये फिल्म?

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 सिनेमाघरों में अगले महीने रिलीज हो रही है. वहीं उससे पहले इस मच अवेटेड फिल्म का रनटाइम रिवील हो गया है. जानते हैं ये कितनी लंबी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 19 Feb 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

 

रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर’ से बॉक्स ऑफिस पर 2025 में अपनी ब्ल़कबस्टर सक्सेस से हर किसी को हैरान कर दिया. इस फिल्म ने थिएटर में 70 दिनों तक धमाकेदार कलेक्शन किया है साथ ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया. 3 घंटे 35 मिनट के रनटाइम के बावजूद दर्शकों को फिल्म का हर हिस्सा पसंद आया और अब वे इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं. वहीं बिना किसी देरी के, मेकर्स 19 मार्च को धुरंधर 2 रिलीज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इन सबके बीच रणवीर सिंह की मच अवेटेड धुरंधर 2 या धुरंधर द रिवेंज का रनटाइम का खुलासा हो गया है.

रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का रनटाइम कितना है?
धुरंधर के बाद अब हर कोई धुरंधर 2 की रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. हर बार जब फिल्म के बारे में कोई नई जानकारी सामने आती है, तो लोगों की एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है. अब, सीबीएफसी  की वेबसाइट के मुताबिक ‘धुरंधर 2’ को UA 16+ रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है. इसे 9 फरवरी को सर्टिफ़ाई किया गया था. वहीं फिल्म का रनटाइम 208 मिनट है, जो 3 घंटे 28 मिनट है. खैर, यह देखना दिलचस्प होगा कि आदित्य धर दूसरे पार्ट में फिल्म को कैसे एक्सप्लोर करते हैं.

क्या है धुरंधर 2 का प्लॉट
कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस स्पाई एक्शन थ्रिलर का प्लॉट भी सामने आ गया है. कहा जा रहा है कि कहानी हमज़ा अली मज़ारी या जसकीरत सिंह रंगी के रहमान डकैत की मौत के बाद शेर-ए-बलूच बनने के इर्द-गिर्द घूमेगी. उनकी कहानी कराची के अंडरवर्ल्ड को खत्म करने और आईएसआई के फंडिंग नेटवर्क को कमज़ोर करने की बड़ी कोशिशों को दिखाएगी. बड़े साहब की पहचान भी बताई जाएगी. दर्शकों के लिए रणवीर का बड़े साहब के साथ आमना-सामना देखना जबरदस्त रहने वाला है. अफवाहें यह भी हैं कि यामी गौतम एक डीप-कवर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के रूप में एक ज़बरदस्त कैमियो करेंगी.

कब आएगी धुरंधर 2
बता दें कि धुरंधर द रिवेंज या धुरंधर पार्ट 2 सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज होगी. ये फिलम यश की मच अवेटेड टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स से क्लैश करेगी. यश स्टारर फ़िल्म में नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी और रुक्मिणी वसंत भी अहम रोल में हैं.

Published at : 19 Feb 2026 02:33 PM (IST)
