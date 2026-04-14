'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है. फिल्म सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तो शानदार कमाई कर रही है. वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म जबरदस्त कमा रही है. फिल्म ने 26 दिन की कमाई के मामले में शाहरुख की पठान और जवान जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया. हालांकि, अभी भी फिल्म टॉप 3 से बाहर है.

पठान को 'धुरंधर 2' ने पछाड़ा

'धुरंधर 2' को रिलीज हुए 26 दिन हो गए हैं. फिल्म ने 26 दिन में ओवरसीज मार्केट में 414 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने शाहरुख खान की पठान को पछाड़ दिया है. पठान ने 412 करोड़ का कलेक्शन किया था. हालांकि, धुरंधर 2 से पहले अभी भी 3 फिल्में हैं. आमिर खान की दंगल ने ओवरसीज मार्केट में 1521 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे नंबर पर सीक्रेट सुपरस्टार ने 822.92 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने 482.54 करोड़ का कलेक्शन किया.

ओवरसीज मार्केट में ये हैं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

दंगल- 1521 करोड़

सीक्रेट सुपरस्टार- 822.92 करोड़

बजरंगी भाईजान- 482.54 करोड़

धुरंधर 2- 414 करोड़ (26 डेज)

पठान- 412 करोड़

जवान- 406 करोड़

अंधाधुन- 361 करोड़

पीके- 342.5 करोड़

धुरंधर- 299.35 करोड़

एनिमल- 257 करोड़

'धुरंधर 2' को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म दो पार्ट्स में आई और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, सारा अर्जुन, गौरव गेरा जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं. फिल्म के दोनों पार्ट्स ने बहुत शानदार परफॉर्म किया. फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. पहले पार्ट में अक्षय खन्ना ने अपनी एक्टिंग और जेस्चर से लाइमलाइट लूट ली. फिल्म के गाने भी छा गए.

वहीं अब दूसरे पार्ट में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह इंडियन स्पाई के रोल में हैं. वो फिल्म में हमजा के रोल में हैं. रणवीर सिंह फिल्म में पाकिस्तान के ल्यारी में जाकर वहां रहमान डकैत की गैंग में शामिल होते हैं. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है.