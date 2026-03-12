दिल्ली के इन थिएटर में मिल रहे 'धुरंधर 2' के सबसे सस्ते टिकट, जल्द कर लें बुक

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं. 18 मार्च को पेड प्रिव्यूज हैं और दिल्ली में तो कई थिएटर्स में टिकट के प्राइज 2500 तक हैं. लेकिन क्या आप धुरंधर 2 देखना चाहते हैं पर महंगे प्राइज की वजह से नहीं देख पा रहे हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली में धुरंधर 2 के सबसे सस्ते टिकट कहां मिल रहे हैं.

दिल्ली के इन थिएटर्स में सबसे सस्ते टिकट

दिल्ली में धुरंधर 2 का सबसे सस्ते टिकट का दाम 400 रुपये है. G3S सिनेमा-रोहिणी, INOX जनक प्लेस, INOX पटेल नगर,सिनेपोलिस वी3एस मॉल, वेव-राजा गार्डन, सिनेपोलिस शाहदरा, मूवी टाइम सिनेमा- पीतमपुरा, मिराज सिनेमा- विकास सिनेमॉल, पीवीआर-लाजपत नगर, मिरज सिनेमा- आजादपुर में फिल्म के टिकट सस्ते मिल रहे हैं.

इन सभी थिएटर्स में शो 5 या 5.30 बजे से शुरू हैं. और ज्यादातर थिएटर्स में आखिरी शो 11 या 11.30 बजे है. अभी सिर्फ 18 मार्च पेड प्रिव्यूज की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है. 19 मार्च यानी ओपनिंग डे के लिए एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है.













धुरंधर 2 में दिखेंगे ये स्टार्स

धुरंधर 2 में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वो पहले पार्ट में हमजा के रोल में थे. अब दूसरे पार्ट में हमजा और जसकीरत सिंह रंगी के रोल में हैं. रणवीर सिंह एक इंडियन स्पाई हैं जो पाकिस्तान के ल्यारी गया है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे स्टार्स हैं.

इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ. इस ट्रेलर को फैंस ने काफी पंसद किया था. फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग की तारीफ भी हुई. ट्रेलर के बाद से फिल्म को लेकर जबरदस्त बज है.

बता दें कि धुरंधर 2 दिसंबर 2025 में आई धुरंधर का दूसरा पार्ट है. धुरंधर को भी आदित्य धर ने बनाया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दे उड़ा दिए थे. अब धुरंधर 2 से भी फैंस ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं.