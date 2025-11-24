धर्मेंद्र हिंदू हैं या मुस्लिम? किस धर्म को फॉलो करते थे? हेमा से शादी के लिए बदल लिया था मजहब
Dharmendra Religion: बॉलीवुड एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे थे. उन्होंने दो शादियां की थीं. धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्म बदला था.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं. 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने आखिरी सांस ली है. जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसरानी गांव में हुआ था. बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल है. धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदला था. आइए आपको बताते हैं वो कौन-सा धर्म फॉलो करते थे.
धर्मेंद्र ने पहली शादी प्रकाश कौर से की थी. प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के चार बच्चे हैं. फिल्मों में कदम रखने के बाद सेट पर उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हो गया था. वो हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे मगर वो प्रकाश कौर को तलाक भी नहीं देना चाहते थे. ऐसे में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था.
कौन-सा धर्म फॉलो करते थे धर्मेंद्र
धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं जिन्हें तलाक दिए बिना धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे. इसीलिए कानूनी पेचिदगियों से बचने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और फिर हेमा मालिनी से शादी की. इस्लाम धर्म अपनाते समय धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर रख लिया था. हालांकि उन्होंने अस्थायी तौर पर इस्लाम कबूल किया था जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी थी. धर्मेंद्र हिंदू धर्म को ही मानते थे.
वर्कफ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस अगले महीने सिनेमाघरों पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म से आज ही धर्मेंद्र का पहला लुक सामने आया था. उनका पोस्टर देखकर फैंस इमोशनल हो रहे हैं. ये फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में नजर आने वाले हैं. धर्मेंद्र के फैंस के लिए ये फिल्म खास होने वाली है. क्योंकि उन्हें आखिरी बार धर्मेंद्र बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे.
