पत्नी पूजा संग एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सनी देओल, सिंपल लुक में भी खूबसूरत दिखीं एक्टर की बीवी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपत्नी पूजा के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सनी देओल, सिंपल लुक में नजर आईं 'तारा सिंह' की रियल लाइफ 'सकीना', Video वायरल

पत्नी पूजा के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सनी देओल, सिंपल लुक में नजर आईं 'तारा सिंह' की रियल लाइफ 'सकीना', Video वायरल

Sunny Deol With Wife Pooja: सनी देओल मंगलवार की सुबह अपनी पत्नी पूजा देओल संग एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस जोड़ी की ये रेयर अपीयरेंस हैं. फिलहाल इनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 26 May 2026 03:08 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड स्टार सनी देओल रेयर ही अपनी पत्नी संग पब्लिकली स्पॉट हुए हैं. वहीं मंगलवार की सुबह गदर एक्टर को पत्नी पूजा देओल संग एयरपोर्ट पर देखा गया. इस दौरान कपल काफी हैप्पी मूड में नजर आ रहे थे. हालांकि उनकी पत्नी कैमरे से बचते हुए नजर आईं. उनकी तस्वीरें और वीजियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

पत्नी पूजा संग एयरपोर्ट पर दिखे सनी देओल
वायरल हो रही तस्वीरों में सनी देओल अपनी लग्जरी कार से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान बॉर्डर 2 एक्टर ऑलिव ग्रीन शर्ट, ब्लू डेनिम जींस, व्हाइट स्नीकर्स और ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए बेहद हैंडसम लग रहे थे. वहीं उन्होंने हाथ में एक छोटा सा ट्रैवल बैग भी कैरी किया हुआ था. सनी की पत्नी पूजा देओल सालों से लाइमलाइट से दूर रही हैं वहीं मंगलवार की सुबह एक्टर संग उनकी पत्नी पूजा को देखते ही पैप्स ने भी उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया. पूजा इस दौरान बेज शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ सिंपल और एलिगेंट लुक में दिखीं. उन्होंने चश्मा भी लगाया हुआ था और उनका मेकअप भी मिनिमल ही था.

एयरपोर्ट पर सनी पैप्स को देखकर मुस्कुराते हुए पहले एयरपोर्ट सिक्योरिटी एंट्री की ओर तेजी से बढ़े और फिर उन्होंने वहां पर अपनी पत्नी का इंतजार भी किया. जैसे ही पूजा सिक्योरिटी चेक एरिया में पहुंचीं, सनी ने उन्हें आगे जाने दिया और खुद उनके पीछे-पीछे चलने लगे.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

ये भी पढ़ें:-Chand Mera Dil BO Day 4: मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, लेकिन 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से है इंचभर दूर, जानें- कलेक्शन

बेटे की शादी में ही पब्लिकली साथ दिखे थे सनी और पूजा
बता दें कि सनी देओल ने 1980 के दशक में पूजा देओल से शादी की थी. ये जोड़ी अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं. उनके बेटे करण देओल की शादी में ही ये जोड़ी पब्लिकली साथ नजर आई थी.इसके अलावा वे कभी भी पब्लिकली एक साथ नजर नहीं आए हैं. बता दें कि देओल परिवार की महिलाएं दशकों से लाइमलाइट से दूर और मीडिया की नजरों से दूर रही हैं. सनी के दिवंगत पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने भी सालों से मीडिया से काफी हद तक दूरी बनाए रखी है. वहीं सनी की बहनें विजेता देओल और अजिता देओल भी लाइमलाइट से दूर रही हैं और पब्लिकली उनकी तस्वीरें या चर्चाएं बहुत कम ही देखने को मिलती हैं.

सनी देओल करियर
सनी देओल की बात करें तो, अभिनेता चार दशकों से ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर एक्शन हीरो में से एक हैं. घायल, दामिनी, बॉर्डर, गदर, इंडियन और जीत जैसी फिल्मों से लेकर बॉर्जर 2 की सफलता तक, अभिनेता ने हर पीढ़ी के फैंस के बीच पॉपुलैरिटी हासिल की है. वह अब अपनी अपकमिंग फिल्मों लाहौर 1947, रामायण और गबरू के लिए तैयारी कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-रणवीर सिंह ने क्यों छोड़ी थी डॉन 3? आखिर 'धुरंधर 2' एक्टर और फरहान अख्तर के बीच क्या था विवाद? यहां जानिए सब

और पढ़ें
Published at : 26 May 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Pooja Deol
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
पत्नी पूजा के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सनी देओल, सिंपल लुक में नजर आईं 'तारा सिंह' की रियल लाइफ 'सकीना', Video वायरल
पत्नी पूजा संग एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सनी देओल, सिंपल लुक में भी खूबसूरत दिखीं एक्टर की बीवी
बॉलीवुड
पहले हफ्ते में ही फ्लॉप घोषित हो चुकी थी अमिताभ बच्चन की Don, 'खईके पान बनारसवाला' गाने ने बनाया 'ब्लॉकबस्टर'
पहले हफ्ते में ही फ्लॉप घोषित हो चुकी थी अमिताभ बच्चन की डॉन, इस गाने ने बनाया 'ब्लॉकबस्टर'
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office & Records: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने रच दिया इतिहास, रिलीज के 25 दिनों में बना डाले ये 5 बड़े रिकॉर्ड्स
'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर डंका, रितेश देशमुख की फिल्म ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड्स
बॉलीवुड
Kantara Row: रणवीर सिंह ने किए चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन, हाथ जोड़े जमीन पर बैठ भक्ति में दिखे लीन
कांतारा विवाद: रणवीर सिंह ने किए चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन, हाथ जोड़े जमीन पर बैठ भक्ति में दिखे लीन
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
मध्य प्रदेश
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
बॉलीवुड
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई महीनों से थे बीमार
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई महीनों से थे बीमार
इंडिया
Explained: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में UCC! लिव इन रिलेशनशिप से लेकर बंटवारे के नए नियम, समानता और फर्क क्या?
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में UCC! शादी से लेकर बंटवारे के नए नियम, समानता और फर्क क्या?
स्पोर्ट्स
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
एग्रीकल्चर
Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
ट्रेंडिंग
मरने ही वाली थी बिल्ली कि दर्शकों ने बना दिया ‘जिंदगी का जाल’! स्टेडियम में दिखी इंसानियत, वीडियो वायरल
मरने ही वाली थी बिल्ली कि दर्शकों ने बना दिया ‘जिंदगी का जाल’! स्टेडियम में दिखी इंसानियत, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
AI से दोस्ती कर सकती है अकेला, दिमाग पर भी पड़ता है यह बुरा असर
AI से दोस्ती कर सकती है अकेला, दिमाग पर भी पड़ता है यह बुरा असर
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget