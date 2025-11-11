हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रेखा सोनी कुड़ी है जी...', धर्मेंद्र ने यूं की थी एक्ट्रेस की तारीफ, बताया था- 'देओल परिवार की लाडली'

'रेखा सोनी कुड़ी है जी...', धर्मेंद्र ने यूं की थी एक्ट्रेस की तारीफ, बताया था- 'देओल परिवार की लाडली'

Dharmendra On Rekha: धर्मेंद्र के इंडस्ट्री में कई अच्छे दोस्त हैं. जिनसे वो अक्सर मुलाकात करते रहते हैं. वहीं एक बार उन्होंने एक्ट्रेस रेखा संग रिश्ते पर खुलकर बात की थी. जानिए उन्होंने क्या कहा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: सखी चौधरी | Updated at : 11 Nov 2025 10:53 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के चार्मिंग सुपरस्टार रहे धर्मेंद ना सिर्फ अपनी फिल्मों बल्कि दोस्ती-यारी को लेकर भी इंडस्ट्री में खूब सुर्खियां बटोरते हैं. बी-टाउन में कई ऐसे स्टार्स हैं. जिनके साथ धर्मेंद्र की गहरी दोस्ती रही है. इसमें से एक अमिताभ बच्चन भी हैं. वहीं एक बार एक्टर ने एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा संग उनका रिश्ता कैसा इसका भी जिक्र किया था. जानिए वो क्यो बोले थे....

रेखा संग कैसा है धर्मेंद्र का रिश्ता?

धर्मेंद्र जब आपकी अदालत में पहुंचे थे. तब उन्होंने अपने दिलचस्प किस्सों के साथ स्टार्स के साथ दोस्ती पर भी बात की थी. रेखा को लेकर एक्टर ने कहा था, ‘ वो मेरी अच्छी दोस्त रही हैं और देओल परिवार की लाडली हैं. दोस्ती जब एक दफा हो जाती है तो किसी भी मुकाम पे मिलो दोस्त, दोस्त बनकर ही मिलता है. कोई उसमें कोई दर्जा नहीं रहता है. मैंने ये मुकाम बना लिया है अपना इंडस्ट्री में. लोग मुझे जो आज से 10-20 साल पहले मिलते थे, आज भी वही मिलते हैं क्योंकि मेरी दोस्ती स्पॉटबॉय से लेके प्रोड्यूसर तक थी. मेरा व्यवहार सबसे साथ एक जैसा था.’

रेखा ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है - धर्मेंद्र

एक्टर ने आगे कहा था, ‘रेखा बड़ी सोनी कुड़ी है जी. उसने अपने आपको बहुत मेंटेन किया है अच्छी तरह से. आप देखिए अभी भी कैसे रहती हैं. मैं भी उनके साथ लगा रहता हूं कि मैं भी वैसे ही रहूं. आपको भी यही फील होता होगा हमेशा कि हम अच्छे लगे. हमारी चाल अच्छी हो, हमारा किरदार अच्छा हो. ये ह्यूमन नेचर है तो बदलती नहीं है किसी की भी और अच्छी बात है इसी को लेके आदमी अपने आप को मेंटेन भी करता है.’

अस्पताल में भर्ती हैं धर्मेंद्र

बता दें कि दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. जहां उनकी लगातार मॉनिटरिंग चल रही है. एक्टर की पूरी फैमिली ऐसे वक्त में उनके साथ खड़ी है. अस्पताल में उनसे मिलने हेमा मालिनी, ईशा देओल, बॉबी देओल, सनी देओल और अभय देओल आज पहुंचे थे.

एक्टिंग में नहीं किया डेब्यू, लेकिन अमीरी में ऐश्वर्या और दीपिका को मात देती हैं गौरी खान, जानें नेटवर्थ

 

 

 

 

Published at : 11 Nov 2025 10:42 PM (IST)
विश्व
शहबाज शरीफ ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, सत्ता के लिए और कितना गिरेंगे पाक PM?
शहबाज ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, कितना गिरेंगे पाक PM?
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
