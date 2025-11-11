बॉलीवुड के चार्मिंग सुपरस्टार रहे धर्मेंद ना सिर्फ अपनी फिल्मों बल्कि दोस्ती-यारी को लेकर भी इंडस्ट्री में खूब सुर्खियां बटोरते हैं. बी-टाउन में कई ऐसे स्टार्स हैं. जिनके साथ धर्मेंद्र की गहरी दोस्ती रही है. इसमें से एक अमिताभ बच्चन भी हैं. वहीं एक बार एक्टर ने एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा संग उनका रिश्ता कैसा इसका भी जिक्र किया था. जानिए वो क्यो बोले थे....

रेखा संग कैसा है धर्मेंद्र का रिश्ता?

धर्मेंद्र जब आपकी अदालत में पहुंचे थे. तब उन्होंने अपने दिलचस्प किस्सों के साथ स्टार्स के साथ दोस्ती पर भी बात की थी. रेखा को लेकर एक्टर ने कहा था, ‘ वो मेरी अच्छी दोस्त रही हैं और देओल परिवार की लाडली हैं. दोस्ती जब एक दफा हो जाती है तो किसी भी मुकाम पे मिलो दोस्त, दोस्त बनकर ही मिलता है. कोई उसमें कोई दर्जा नहीं रहता है. मैंने ये मुकाम बना लिया है अपना इंडस्ट्री में. लोग मुझे जो आज से 10-20 साल पहले मिलते थे, आज भी वही मिलते हैं क्योंकि मेरी दोस्ती स्पॉटबॉय से लेके प्रोड्यूसर तक थी. मेरा व्यवहार सबसे साथ एक जैसा था.’

रेखा ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है - धर्मेंद्र

एक्टर ने आगे कहा था, ‘रेखा बड़ी सोनी कुड़ी है जी. उसने अपने आपको बहुत मेंटेन किया है अच्छी तरह से. आप देखिए अभी भी कैसे रहती हैं. मैं भी उनके साथ लगा रहता हूं कि मैं भी वैसे ही रहूं. आपको भी यही फील होता होगा हमेशा कि हम अच्छे लगे. हमारी चाल अच्छी हो, हमारा किरदार अच्छा हो. ये ह्यूमन नेचर है तो बदलती नहीं है किसी की भी और अच्छी बात है इसी को लेके आदमी अपने आप को मेंटेन भी करता है.’

अस्पताल में भर्ती हैं धर्मेंद्र

बता दें कि दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. जहां उनकी लगातार मॉनिटरिंग चल रही है. एक्टर की पूरी फैमिली ऐसे वक्त में उनके साथ खड़ी है. अस्पताल में उनसे मिलने हेमा मालिनी, ईशा देओल, बॉबी देओल, सनी देओल और अभय देओल आज पहुंचे थे.

ये भी पढ़ें -

एक्टिंग में नहीं किया डेब्यू, लेकिन अमीरी में ऐश्वर्या और दीपिका को मात देती हैं गौरी खान, जानें नेटवर्थ