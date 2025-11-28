सनी देओल ने किया था हेमा मालिनी पर हमला? धर्मेंद्र की पहली वाइफ प्रकाश कौर ने बताया था सच
Sunny Deol-Hema Malini Story: ऐसी अफवाहें थीं कि जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी तो सनी देओल ने हेमा पर हमला कर दिया था. हालांकि धर्मेंद्र की पहली बीवी प्रकाश कौर ने हकीकत का खुलासा किया था.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. धर्मेंद्र अपने पीछे दो बीवियां और 6 बेटियां छोड़ गए हैं. दिवंगत एक्टर ने 1954 में प्रकाश कौर से पहली शादी की थी जिससे उन्हें 4 बच्चे हैं. वहीं 1980 में धर्मेंद्र ने बिना पहली शादी तोड़े हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली थी. तब धर्मेंद्र के बड़े बेटे 24 साल के थे और कहा जाता है कि अपने पिता की दूसरी शादी से वो बहुत गुस्से में आ गए थे.
कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि सनी देओल ने हेमा मालिनी पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी. हालांकि प्रकाश कौर ने खुद इन खबरों का असल सच बताया था. स्टारडस्ट के साथ एक पुराने इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने इन अफवाहों को खारिज किया था और बताया था कि उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है.
'मैंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की...'
प्रकाश कौर ने कहा था- 'ये सच नहीं है. हर बच्चा चाहता है कि उसके पिता उसकी मां से ज्यादा प्यार करें. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई दूसरी औरत भी उसके पिता से प्यार करती है, तो वो उस पर हमला करेगा. मैं ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूं, लेकिन मेरे बच्चे मानते हैं कि मैं पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूं. मैंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की है और उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं. मुझे पूरा यकीन है कि वे कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचे.'
'मेरे पति को वुमनाइजर कहने की हिम्मत...'
इसी इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को 'वुमनाइजर' कहने वालों को करारा जवाब दिया था. उन्होंने कहा था- 'सिर्फ मेरे पति ही नहीं, कोई भी दूसरा आदमी होता तो वो मुझसे ज्यादा हेमा को ही पसंद करता. जब आधी इंडस्ट्री यही कर रही है, तो कोई मेरे पति को वुमनाइजर कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सभी हीरो अफेयर कर रहे हैं और दूसरी शादी कर रहे हैं.'
