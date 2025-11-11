धर्मेंद्र के पास हॉस्पिटल में पूरा देओल परिवार, पहली पत्नी प्रकाश कौर कहां हैं?

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र इस वक्त अस्पताल में हैं. वो कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं. 10 नवंबर को धर्मेंद्र की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी जिसके बाद से उनकी फैमिली के सदस्यों का हॉस्पिटल में आना-जाना लगा है.

89 साल के धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. इस मुश्किल घड़ी में पूरी देओल फैमिली दिग्गज एक्टर के पास हॉस्पिटल में मौजूद है. लेकिन प्रकाश कौर अब तक धर्मेंद्र का हाल जानने हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई हैं.

धर्मेंद्र के पास हॉस्पिटल में पूरी देओल फैमिली

धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, पोते करण देओल और राजवीर देओल उनसे मिलने कई बार हॉस्पिटल जा चुके हैं. एक्टर की दूसरी वाइफ हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल भी उनका हाल जानने कई बार जा चुकी हैं. लेकिन धर्मेंद्र की पहली वाइफ प्रकाश कौर एक बार भी उन्हें देखने नहीं पहुंचीं जिससे कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं. लेकिन अब इसकी असल वजह सामने आ गई है.

धर्मेंद्र से मिलने क्यों नहीं गईं प्रकाश कौर?

दरअसल प्रकाश कौर की भी तबीयत ठीक नहीं है. एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर इस वक्त मुंबई में ही हैं. वो अपने बड़े बेटे सनी देओल के साथ रह रही हैं. बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है. घुटनों में दर्द और चलने-फिरने में दिक्कत होने की वजह से वो धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल नहीं पहुंच पाई हैं.

धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे फिल्मी सितारे

देओल फैमिली के अलावा कई फिल्मी हस्तियों ने भी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचकर धर्मेंद्र का हाल जाना है. शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा और अमीषा पटेल तक दिग्गज एक्टर से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे. वहीं एक्टर और फिल्म मेकर अकबर खान और निखिल द्विवेदी धर्मेंद्र की फैमिली से मिलने उनके घर पहुंचे थे. इतना ही नहीं, धर्मेंद्र के घर के बाहर फैंस की भी भीड़ जमा हो गई है.