धर्मेंद्र से हॉस्पिटल में मिलने गई थीं मुमताज, 30 मिनट बैठी पर नहीं हो पाई मुलाकात, बोलीं- वो वेंटीलेटर पर थे
एक्ट्रेस मुमताज ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर रिएक्ट किया है. मुमताज ने कहा कि धर्मेंद्र से वो 2021 में मिली थी. धर्मेंद्र के घर पर ही ये मुलाकात हुई थी.
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री शोक में हैं. उनकी को-एक्टर रहीं मुमताज ने अब धर्मेंद्र के बारे में बात की है. मुमताज ने बताया कि जब धर्मेंद्र हॉस्पिटल में थे तब वो उनसे मिलने गई थीं लेकिन मिल नहीं पाई थी.
ई-टाइम्स से बातचीत में मुमताज ने कहा कि वो 2021 में धर्मेंद्र के घर पर उनसे मिली थीं. अब जब धर्मेंद्र हॉस्पिटल में थे तब भी वो उनसे से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली.
हॉस्पिटल में धर्मेंद्र से मिल नहीं पाई मुमताज
मुमताज ने कहा, 'मैं उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी. लेकिन स्टाफ ने मुझसे कहा कि वो वेंटीलेटर पर हैं और किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है. मैं वहां इस उम्मीद में 30 मिनट बैठी कि शायद धर्मेंद्र जी को देख पाऊं लेकिन नहीं देख पाई. मैं उनसे बिना मिले ही वापस आ गई.'
हेमा मालिनी के बारे में बात करते हुए मुमताज ने कहा, 'मैं उनकी फैमिली के लिए सॉरी फील कर रही हूं. हेमा जी धर्मेंद्र जी के लिए डिवोटेड थीं. इस दुख से निकलना उनके लिए दर्दभरा है. वो पूरी तरह धर्मेंद्र जी के प्यार में थीं.'
बता दें कि धर्मेंद्र और मुमताज की जोड़ी को स्क्रीन पर फैंस ने काफी पसंद किया. उन्होंने साथ में फिल्म आदमी और इंसान, मेरे हमदम मेरे दोस्त, झील उस पार, लोफर जैसी फिल्मों में काम किया है.
हेमा मालिनी ने किया पोस्ट
धर्मेंद्र की आज 27 नवंबर को प्रेयर मीट रखी गई है. इसी बीच हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र के जाने का दुख बयां किया है. उन्होंने कई फोटोज शेयर करके लिखा कि धर्मेंद उनके लिए सबकुछ थे.
हेमा ने लिखा- धरम जी मेरे लिए बहुत कुछ थे...लविंग हसबैंड, फादर, दोस्त, गाइड, फिलोसोफर, मेरी हर जरुरत के समय सबसे पहले उन्हें ही याद करती थी. हमने साथ में अच्छे और बुरे दिन देखे. इतने सालों के साथ के बाद अब मेरे पास उनकी अच्छी यादें हैं. मेरा पर्सनल नुकसान मैं बयां नहीं कर सकती. उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ है, वो जिंदगी भर रहेगा.
