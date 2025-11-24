हेमा मालिनी को न प्रॉपर्टी मिलेगी, ना ही पेंशन, इस वजह से धर्मेंद्र की जायदाद से हुईं बाहर

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन से उनका पूरा परिवार टूट गया है. धर्मेंद्र 24 नवंबर को दुनिया छोड़कर चले गए. उनके निधन के बाद पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी को सफेद सूट में देखा गया. वो पैपराजी के सामने हाथ जोड़ती दिखीं. धर्मेंद्र हमेशा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहे हैं.

धर्मेंद्र की दो शादियां



दरअसल, धर्मेंद्र ने दो शादियां की. उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और दूसरी पत्नी का नाम हेमा मालिनी है. ऐसे में ये सवाल सबसे ज्यादा सामने आया है कि क्या हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी और पेंशन में हिस्सा मिलेगा या नहीं.

तो बता दें कि कानूनन हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी और पेंशन में हिस्सा नहीं मिलेगा. दरअसल, धर्मेंद्र ने पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक लिए बिना हेमा मालिनी से शादी की थी. ऐसे में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के होते हुए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी वैध नहीं मानी जाती है. इसीलिए हेमा को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा. इसके अलावा हेमा का पेंशन में भी कोई अधिकार नहीं है.

इनका है धर्मेंद्र की प्रपॉर्टी में हक

धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 6 बच्चों का हक है. उनके 6 बच्चों में 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल, विजेता देओल पहली पत्नी प्रकाश कौर से हैं और 2 बच्चे ईशा देओल और अहाना देओल हेमा मालिनी से हैं. बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र 450 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं.

कब हुई थीं धर्मेंद्र की शादियां?

धर्मेंद्र ने पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से की थी. उस वक्त धर्मेंद्र 19 साल के थे. ये अरेंज मैरिज थी. वहीं हेमा संग धर्मेंद्र की शादी 2 मई 1980 में हुई थी. प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को तलाक देने से मना कर दिया था. तो खबरें आई थीं कि धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा से शादी की थी. हालांकि, हेमा से शादी के बाद भी धर्मेंद्र प्रकाश कौर के साथ ही रहते थे.