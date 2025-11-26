'जॉनी गद्दार' में अपना डेथ सीन धर्मेंद्र ने दिया था बदल, कही थी ऐसी बात की हर कोई हो गया था चुप

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को निधन हो गया है. धर्मेंद्र के निधन से फैंस बहुत दुखी हैं. सेलेब्स से लेकर फैंस तक हर कोई उनके बिताए पल को याद कर रहे हैं. खास बात ये है कि धर्मेंद्र अभी तक एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव थे. उनकी आखिरी फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों पर रिलीज होने वाली है. डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने भी धर्मेंद्र के साथ काम किया था. उन्होंने फिल्म जॉनी गद्दार को लेकर एक किस्सा सुनाया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे धर्मेंद्र ने अपना डेथ सीन सेट पर बदलवा दिया था.

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक जॉनी गद्दार फिल्म के इंटरवेल में धर्मेंद्र के किरदार को नील नितिन मुकेश चाकू घोपकर मार देते हैं लेकिन जब शूट के दिन धर्मेंद्र ने श्रीराम राघवन के हाथ में चाकू देखा तो उन्होंने तुरंत सवाल किया.

बदल दिया था डेथ सीन

श्रीराम राघवन ने कहा- 'शूट के दिन मैं चाकू लेकर बैठा हुआ था. धरमजी ने मुझे देखा और पूछा- ये क्या है? मैंने बताया कि ये चाकू है जिससे नील नितिन मुकेश आपको मारेगा. उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे ये दिखाना. उसे अच्छी तरह से देखने के बाद धर्मेंद्र ने एक ऐसा प्वाइंट दिया जिससे कोई भी बहस नहीं कर पाया.' उन्होंने कहा- 'ये ठीक है लेकिन, मैं इससे मर जाऊंगा लेकिन मुझे इससे मरने में 15-20 मिनट लग जाएंगे और उतनी देर में मैं उसे मार दूंगा क्योंकि मैं धर्मेंद्र हूं तो मैं उसे पहले मार दूंगा.'

श्रीराम ने आगे कहा -'वह सीधे अपने DOP के पास गए, लाइन दोहराई, और सिनेमैटोग्राफर मान गए कि चाकू मारने वाला सीन ठीक नहीं लगेगा. टीम ने आधे घंटे के लिए शूटिंग रोक दी, एक बंदूक मंगवाई, और सीन बदल दिया. यही वर्जन फाइनल कट में आया और अब इसे फिल्म के सबसे शार्प मोमेंट्स में से एक माना जाता है.'

